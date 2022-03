César Milani: "Vladímir Putin es el líder más importante del siglo"

Además, César Milani también estuvo formalmente acusado de formar parte del levantamiento de Carapintada en 1987, de la cual también salió absuelto.

Su ascenso, votado en el Senado de la Argentina, fue criticado por representantes de Organismos de Derechos Humanos y otras personalidades, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Horacio Verbitsky, la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Sin embargo, fue apoyado por Hebe de Bonafini, Agustín Rossi, Madres de Plaza de Mayo, y Estela de Carlotto.

Declaraciones inoportunas

En una entrevista radial a Radio Rebelde, cuando se le pregunto a César Milani sobre sus opiniones sobre el conflicto Rusia-Ucrania, este declaró responsabilizando a USA o UK por las acciones bélicas de Rusia, planteando que fueron culpables de la provocación al atraer a Ucrania a ser miembro de la OTAN:

La principal responsable es la OTAN. Inglaterra y Estados Unidos asfixiaron y acorralaron a Putin y a Rusia. Si Ucrania ingresaba a la OTAN, tenía a la OTAN en la frontera de Rusia. Esto era inaceptable por Rusia y por Vladímir Putin

También legitimó las acciones del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, planteando que su reacción a estas “provocaciones estuvieron bien” y que era "inevitable". Sin embargo, también aclaró que “la guerra es un hecho humanitariamente calamitoso e inaceptable debido a que produce muchos muertos, heridos, desplazados, especialmente civiles e inocentes.”

Pero el comentario que mas llamo la atención fue un halago hacia su gestión de Vladímir Putin, alzando las alarmas de varios países occidentales, y por el lado de Rusia, aumentando el sentimiento de cercanía ideológica con la Argentina:

Vladímir Putin no es Stalin, no es el comunismo, tampoco es una democracia occidental. El pueblo ruso elige a Putin y lo viene eligiendo hace 20 años. Para mí, Putin es el líder más importante del mundo en lo que va de este siglo

Aun con esta fuerte frase, trato de reivindicarse rematando que “con esto no estoy avalando la guerra, que se entienda bien. No nos podemos rasgar las vestiduras porque hay una guerra. Sí hay una guerra, hay muertos y es lamentable y doloroso, como también fue lamentable y doloroso lo que hizo la OTAN durante los últimos 50 años”

El medio ruso RIA Novosti aprovechó la situación y celebró a 4 vientos las declaraciones de Milani, publicando una nota especial para “demostrar agradecimiento” al ex funcionario de alto rango argentino por la comprensión de los objetivos y la posición de Rusia.

Subrayo especialmente las criticas de César Milani hacia la OTAN:

Los acuerdos de 2014 no se implementaron, Putin comenzó a informar al mundo de manera más persistente que no se están implementando y, al mismo tiempo, el gobierno ucraniano está pidiendo unirse a la OTAN

En la situación actual, como señaló el excomandante, “Occidente trató de ajustar la agenda a su favor con la ayuda de los medios involucrados en la satanización de Rusia. Las publicaciones occidentales están diciendo tonterías, les recuerdo que la mayoría de los partidarios del neonazismo se concentran en Ucrania, y no en Rusia."

Por ultimo, el medio ruso también remarco que Milani menciono el objetivo ya declarado a su vez por el mismo Ministerio de Defensa de Rusia, el cual era atacar a las instalaciones militares, no a la población civil, y sobre todo, "la protección de las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años.”

En otras palabras César Milani se ganó la simpatía de los medios, y seguramente, del gobierno del Kremlin al reproducir las “justificaciones” de Vladimir Putin para comenzar la invasión hacia Ucrania. Sin embargo, en el día 19 de la invasión, las pruebas de los miles de bombardeos a ciudades, los civiles muertos y ya los casi 3 millones de refugiados todavía siguen mostrando otra versión de esa supuesta “justificación” de la invasión.

César Milani, ¿la posición del gobierno?

Sin embargo, las declaraciones de César Milani caen de manera muy inoportuna: en un contexto internacional donde todo occidente, liderado por USA, se encuentra en guerra diplomática en contra de las decisiones de Vladímir Putin, con el despliegue de sanciones, de censuras, de corte de suministros y provisiones, entre otras cosas a Rusia, con el objetivo de disuadir a Vladímir Putin de terminar las acciones bélicas en Ucrania. Ahora, es difícil creer que un alto ex funcionario del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, electo personalmente por ella y en el cual guardaba una estrecha relación, tengo una mirada muy diferente a la actual Vicepresidenta de la Argentina.

Además, la falta de determinación del gobierno de Alberto Fernández sobre la posición argentina frente a Rusia y el conflicto han hecho que Argentina sea vista con malos ojos por el resto de occidente, y como un posible aliado de Rusia.

Por más declaraciones denunciando la invasión de Rusia e instando al Kremlin a detener la guerra, es una realidad que Argentina lleva ya hace más de una década relaciones muy estrechas con el gobierno de Vladímir Putin, y su principal aliado, China. Ambos países han sido socios comerciales clave de los gobiernos kirchneristas, de los cuales, Argentina, por ejemplo con las vacunas del COVID-19 con Rusia y las inversiones y operaciones comerciales con China, depende mucho de estos países.

Otra vez la Argentina, como lo ha hecho históricamente, se encuentra del lado equivocado de la línea. Teniendo en cuenta todas las repercusiones negativas que seguramente nuestro país tenga si sigue demostrando simpatías hacia el gobierno de Rusia y su invasión hacia Ucrania, aún por más que en las palabras la denuncie, el resto de occidente no tardará en catalogar al país como aliado de Rusia. Como sabemos, Argentina, al ser un país periférico, no le conviene ni en términos políticos ni económicos comprometerse con una país que ha sido cancelado por casi todo el mundo.