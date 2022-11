Mar-a-Lago y la Corte del Rey DJT

"Estoy de pie en una opulenta sala de estar en Palm Beach, Florida. El oro adorna los muebles, el cristal adorna los candelabros y una fotografía de Donald Trump en un marco dorado adorna la repisa de la chimenea. Saltando a mi lado hay un caniche peinado llamado Stormy, mordisqueando a Lulu, su oveja de juguete favorita. Todos estamos esperando a que Toni Holt Kramer baje por la escalera de mármol.

De repente, hay un ruido y Kramer, todo perfume de Versace y cabello rubio hinchable, emerge de un ascensor escondido detrás de una puerta de aspecto normal.

"Oh hola. Hola. No sabía que estabas haciendo una entrada de esa manera. Pensé que estarías... —digo, señalando hacia las escaleras.

“A veces lo hago”, dice Kramer. “Pero es mucho más rápido de esta manera, especialmente cuando tienes tacones”. Ella sonríe, sus labios regordetes, gruesos y brillantes revelan unos dientes blancos platino perfectos, y me ofrece un asiento mientras José, su 'jefe de personal' mexicano, nos trae agua. Kramer acaricia a Stormy con cariño: lleva el nombre de una tormenta que tuvo lugar el día que llegó al refugio para perros, y no de la estrella porno con la que Trump tuvo una aventura y a la que le pagaron US$ 130.000 justo antes de las elecciones de 2016 para que ella se callara. Kramer le dice a Stormy, en francés, que se siente.

Kramer es la líder de las 'Trumpettes', un grupo de superfans que ella y un amigo idearon durante un crucero por el Mediterráneo en 2015. y llamándolo 'Sr. Presidente', mucho antes de que una carrera política estuviera seriamente en su mira). Ahora hay miles de Trumpettes en todo el mundo. El objetivo original, me dice Kramer, era “dar a conocer a las mujeres el hecho de que necesitaban elegir a Donald Trump”. Ahora se trata de que sea reelegido en 2024. “Tenemos que ayudarlo a salvar Estados Unidos”, dice Kramer. “Hacer grande a Estados Unidos otra vez. Hacer que América sea segura de nuevo. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser próspero”.

trumpettes.jpg.png Toni Holt Kramer, líder de las Trumpettes, con su perro Stormy, en su casa de Palm Beach.

Aunque las Trumpettes fueron creadas por un pequeño grupo de amigos adinerados que parecen pasar mucho tiempo asistiendo a galas benéficas, Kramer se burla de la idea de que ella es una socialité. “Cariño, he estado trabajando desde que tenía 8 años”. Ella me dice que su padre era un “jugador degenerado” que se fue cuando ella era una niña y que fue criada por su madre y su tía en Nueva York. Cuando tenía 15 años, consiguió un trabajo como bailarina en Copacabana, el club nocturno aclamado por Barry Manilow. Más tarde, Kramer se convirtió en entrevistadora de celebridades y tuvo una carrera de 30 años que incluyó presentar su propio programa de entrevistas sindicado, 'Toni Holt en Hollywood'. Cuando le pregunto cuántos años tiene, dice: "Joan Collins dijo una vez que si una mujer te dice su edad, te dirá cualquier cosa. Así que esa es mi respuesta. No tengo edad."

En 1992 se casó con Bobby Kramer, ahora de 96 años, que había hecho una fortuna vendiendo autos. Kramer puede ser rica en estos días, pero está lejos de ser una dama ociosa. Pasa los días de la semana negociando acciones y opciones y es prolíficamente partidaria de Trump en las redes sociales. “No soy una dama que almuerza. No soy de las que les gusta jugar a las cartas”, dice. “Valoro el tiempo. Me encanta el trabajo. También dice: “No soporto la estupidez” y luego señala el letrero en la puerta de su oficina que dice: “Advertencia: No hay personas estúpidas más allá de este punto”.

trump lancha.png Lago en Mar-a-Lago con una lancha con banderas que dicen que el rey DJT ganó.

Cuando él aparece

"(...) No es fácil entrar al club privado de Trump, un extenso complejo alrededor de una mansión de 62.500 pies cuadrados y 114 habitaciones con un spa, dos salones de baile, varias áreas para comer en el interior y al aire libre y un club de playa. Cuando Trump se convirtió en Presidente, las tarifas de iniciación para los miembros aumentaron a US$ 200.000 y varios miembros me dijeron que desde entonces han aumentado considerablemente. (Un portavoz del club no respondió a las solicitudes de comentarios). Desde 2019, Mar-a-Lago ha sido la residencia principal de Trump, su escenario, su corte. Mi curiosidad sobre cómo funciona el círculo social del club después de la Presidencia me llevó a Kramer. (...)".

"(...) A raíz de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos el 8 de noviembre, Trump no parecía la fuerza electoral que alguna vez fue. Muchos de los candidatos que respaldó fracasaron en las urnas, y los votantes rechazaron a una gran cantidad de negacionistas electorales que aceptaron sus mentiras sobre la victoria de Joe Biden en 2020. Los medios conservadores, incluidos algunos presentadores de Fox News de los Murdoch, parecían alejarse del expresidente. Y luego está la presencia inminente del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el ex suplente de MAGA de Trump, quien parece cada vez más probable que lo desafíe por la nominación de 2024.

Cuando me siento con Kramer, Trump prometió públicamente hacer “un gran anuncio” en el club el martes siguiente. Las Trumpettes, por supuesto, estarán allí para animarlo. Al salir, pregunto si puedo ir. Kramer dice que tendrá que ver, antes de inculcarme lo que realmente quiere que me lleve: Trump sigue siendo una fuerza a tener en cuenta, y tiene "asuntos pendientes". "Él es un ganador", dice, señalándome con el dedo. “Perder va en contra de toda su personalidad, y es inaceptable en su propia mente. Él nunca se dará por vencido”. (...)".

"Solo hay alrededor de una docena de personas almorzando. Aunque Mar-a-Lago abre sus puertas a sus miembros para “la temporada” en Halloween, muchas personas no vienen a Palm Beach hasta después del Día de Acción de Gracias. Los invitados son una mezcla del tipo de parejas mayores que esperaba y algunos miembros sorprendentemente jóvenes. Su riqueza es palpable. Se está reproduciendo 'November Rain', de Guns N' Roses, cuando el volumen de repente sube varias muescas. Estallan aplausos en el patio, y luego hay vítores de "¡Te amamos!" Un hombre alto con gorra roja de MAGA (Make America Great Again o Hagamos Grande a America Otra Vez) y ropa de golf, flanqueado por agentes del servicio secreto, habla por su iPhone y se dirige hacia nosotros. El hombre es Trump."

En Mar-a-Lago, Trump realmente sigue siendo el Presidente. Pero él es más que eso también. "Ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos será como Trump", me dice un miembro del club. "Trump es el presidente. Dirige el país, pero también es el rey. No hay otro presidente que sea el rey". Le pregunto si puedo citarlo por su nombre, pero se niega. "A algunos lectores no les gustará eso. A algunos lectores no les gusta la realeza". Sacude la cabeza con tristeza. "El mundo está cambiando mucho".

trumpolis.jpg Detalles de Mar-a-Lago, que a DHT le costó US$ 10 millones pero dicen que ahora tiene un precio de US$ 350 millones.

Conclusión

Acortando la crónica, vamos a una conclusión de Jemima Kelly:

Al dejar atrás Mar-a-Lago, siento que he llegado a entender una cosa sobre la corte de Trump: lo sostiene. No es Nixon curando sus heridas en un bungalow oscuro de California. No es Carter abrazando alegremente las tareas del hogar posteriores a la presidencia. Parte de la cobertura mediática de medio término parece desear que uno de estos escenarios sea cierto, o que Trump sea irrelevante, su carrera política terminó. (El titular de primera plana del New York Post, propiedad de Murdoch, sobre el discurso fue: "Hombre de Florida hace un anuncio"). Pero de cerca, las teorías de un Trump gastado no se sostienen. Subestimarlo ahora podría significar repetir los errores que cometieron sus oponentes políticos y los medios de comunicación en el período previo a las elecciones de 2016.

Sólo falta que vuelva a tuitear.

