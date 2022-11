Otra derrota de Donald Trump: Senado es de Joe Biden

Pero en esta ocasión los demócratas se han mantenido firmes e incluso lograron algunos avances en contiendas clave, lo que desconcertó a muchos republicanos. Al recuperar el control del Senado, los demócratas desvanecieron las esperanzas republicanas de un control total del Capitolio.

Los republicanos siguen siendo los favoritos para ganar la Cámara, aunque por un margen menor de lo esperado.

Durante un discurso de victoria el sábado 12/11 por la noche, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, mencionó las claves del triunfo:

la calidad de los candidatos, los logros legislativos demócratas de 2 años y los “republicanos extremistas y antidemócratas del MAGA”.

Make America Great Again (MAGA) es el lema de Donald Trump.

maga.jpg Gorra de Donald Trump.

Para los demócratas, el Senado es ahora un cortafuegos (firewall, sistema de seguridad) contra una amenaza de prohibición del aborto en todo el país de la que tantos republicanos han hablado.

Y son buenas noticias para Biden, quien contemplaba la posibilidad de derrotas humillantes pero conserva el Senado, que supervisa la confirmación del personal del Poder Ejecutivo y los jueces federales.

“Me siento bien y espero con ansias los próximos 2 años”, dijo Biden a los periodistas.

Donald Trump

Los republicanos de la Cámara necesitan obtener solo 5 escaños para recuperar la mayoría, un objetivo aparentemente fácil que ha resultado ser sorprendentemente difícil.

5 conclusiones de Dan Balz en The Washington Post:

"Las elecciones de 2022 fueron un doble referéndum: sobre el presidente Biden y los demócratas, pero también sobre el expresidente Donald Trump y los republicanos."

"Trump ha cambiado la política de muchas maneras y los republicanos pagaron un precio por ello el martes 08/11. Su presencia ha creado un electorado energizado. Desde que fue elegido, la gran participación de votantes se ha convertido en la norma: un récord de mitad de período en 2018, un récord de un año presidencial en 2020 y casi un récord nuevamente este año. Las elecciones intermedias generalmente significan complacencia entre los votantes cuyo partido acaba de ganar la Casa Blanca. En la era de Trump, todas las elecciones tienen consecuencias y ambas partes vienen muy motivadas."

"Los republicanos hicieron campaña contra lo que describieron como una agenda radical de izquierda por parte de Biden y los demócratas del Congreso. Contaban con la alta inflación, la preocupación por el desorden y los débiles índices de aprobación de Biden para obtener una victoria arrolladora y la oportunidad de cambiar drásticamente el curso de la política. El mensaje de los votantes no fue un mandato para un cambio de rumbo importante. Los temores de un partido trumpiano al mando en Washington hicieron que muchos votantes se interpusieran en el camino y dijeran que vayan despacio."

Trump cargó al partido con candidatos débiles. Con mejores candidatos en Pensilvania, Georgia y Arizona, los republicanos podrían haber ganado el control del Senado. En cambio, los demócratas obtuvieron 1 escaño en Pensilvania y dominaron tanto Arizona como Nevada. La victoria en Nevada, donde la senadora Catherine Cortez Masto se proyectó como ganadora el sábado por la noche, otorga a los demócratas los 50 escaños necesarios para mantener el control (con el voto de desempate de la vicepresidenta Harris); una victoria en la 2d.a vuelta de Georgia el próximo mes les daría 51 escaños. Trump cargó al partido con candidatos débiles. Con mejores candidatos en Pensilvania, Georgia y Arizona, los republicanos podrían haber ganado el control del Senado. En cambio, los demócratas obtuvieron 1 escaño en Pensilvania y dominaron tanto Arizona como Nevada. La victoria en Nevada, donde la senadora Catherine Cortez Masto se proyectó como ganadora el sábado por la noche, otorga a los demócratas los 50 escaños necesarios para mantener el control (con el voto de desempate de la vicepresidenta Harris); una victoria en la 2d.a vuelta de Georgia el próximo mes les daría 51 escaños.

"Los resultados de la Cámara Baja siguen siendo la mayor sorpresa de las elecciones y han causado mucha angustia dentro del Partido Republicano. Incluso después de que Trump perdiera la Casa Blanca en 2020, la mayoría de los líderes republicanos llegaron a la conclusión de que no podían ganar las elecciones sin sus votantes. Eso le dio a Trump el poder de entrometerse en las elecciones, al tiempo que llamó la atención sobre sí mismo cuando afirmó falsamente que las elecciones de 2020 fueron robadas. Los demócratas calificaron a los republicanos como el partido MAGA (Make America Great Again). Los republicanos estuvieron de acuerdo con Trump por el mero hecho de ganar el poder. Ahora pueden concluir que no pueden ganar decisivamente mientras él sea una influencia dominante. Las llamadas para seguir adelante son cada vez más fuertes."

cortez masto.jpg Catherine Cortez Masto.

La inflación

Acerca de la economía posible si los republicanos se quedaran con la Cámara Baja, parte del comentario de Brian Riedl en New York Post, muy preocupado por el gasto público expansivo de Joe Biden (a la vez, la paradoja de si los demócratas ganaran prudencia ahora en el gasto podrían ganar en 2024):

"(...) Sí, gran parte de la inflación refleja una resaca económica de la pandemia. Sin embargo, el presidente Biden y los demócratas han impulsado activamente los precios a través de regulaciones energéticas, tarifas, reglas de Buy America, mandatos de etanol más estrictos, reglas de Davis-Bacon que aumentan los costos de construcción y restricciones en la construcción de nuevos edificios."

Lo más destructivo de todo ha sido la ola de gastos históricos del Presidente, que ha agregado US$ 4.8 billones al déficit presupuestario de 10 años. La Reserva Federal calcula que el Plan de Rescate Estadounidense de US$ 1,9 billón del Presidente fue uno de los principales contribuyentes a la inflación. El rescate de los préstamos estudiantiles, si sobrevive a los desafíos legales, aumentará aún más la inflación. Eso obligará a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas de la economía hacia una probable recesión, con pérdidas significativas de empleos. Lo más destructivo de todo ha sido la ola de gastos históricos del Presidente, que ha agregado US$ 4.8 billones al déficit presupuestario de 10 años. La Reserva Federal calcula que el Plan de Rescate Estadounidense de US$ 1,9 billón del Presidente fue uno de los principales contribuyentes a la inflación. El rescate de los préstamos estudiantiles, si sobrevive a los desafíos legales, aumentará aún más la inflación. Eso obligará a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas de la economía hacia una probable recesión, con pérdidas significativas de empleos.

"Más que un daño económico, obligar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés también les cuesta a los contribuyentes a través de mayores déficits presupuestarios. Cada vez que la tasa de interés pagada por el gobierno aumenta en un 1%, agrega US$ 2,6 billones en costos de intereses del presupuesto federal durante la década. Eso es tanto como el Plan de Rescate Americano y el rescate de préstamos estudiantiles combinados."

"Y por eso era tan importante para los votantes intervenir y quitarle la tarjeta de crédito al presidente Biden. Si bien los resultados fueron inferiores a los esperados, los recuentos de votos actuales muestran que la mayoría de los votantes eligió una Cámara republicana, con la inflación y la economía como sus principales preocupaciones."

bidennnn{.jpg Un dineral en expansión monetaria aplicó Joe Biden para no perder el comicio de medio término.

Es posible que los republicanos no hayan elaborado una agenda antiinflacionaria integral, pero su arma más valiosa será el estancamiento. Si bien Biden ya ha promulgado US$ 4.8 billones en nuevos gastos, había propuesto la asombrosa cantidad de US$ 11 billones durante su campaña de 2020. Cualquier posibilidad de promulgar los US$ 6,2 billones finales en promesas restantes, cavando la zanja de la inflación y el déficit aún más profundo, casi seguramente estará muerta con una Cámara republicana. Es posible que los republicanos no hayan elaborado una agenda antiinflacionaria integral, pero su arma más valiosa será el estancamiento. Si bien Biden ya ha promulgado US$ 4.8 billones en nuevos gastos, había propuesto la asombrosa cantidad de US$ 11 billones durante su campaña de 2020. Cualquier posibilidad de promulgar los US$ 6,2 billones finales en promesas restantes, cavando la zanja de la inflación y el déficit aún más profundo, casi seguramente estará muerta con una Cámara republicana.

"Irónicamente, este puede ser el mejor resultado para el presidente Biden. Los últimos 2 años de extralimitación partidista demócrata llevaron el índice de aprobación del Presidente a uno de los más bajos de los presidentes de la posguerra. Quizás el Presidente se convierta en el moderado que los estadounidenses pensaron que eligieron, en lugar del clon de Elizabeth Warren que obtuvieron en su lugar."

"Hemos visto esta historia antes. El presidente Obama pasó sus 2 primeros años colaborando con un Congreso demócrata para promulgar un proyecto de ley de estímulo de US$ 1 billón y el ObamaCare. Luego, el 'bombardeo' de 2010 trajo una Cámara republicana que cortó las alas más liberales de Obama y, en última instancia, lo ayudó a ganar la reelección. "

"Antes de eso, el presidente Clinton y su Congreso Demócrata se extralimitaron en el gasto público y la atención de la salud pública, hasta que la elección de un Congreso republicano en 1994 trajo de vuelta al exitoso 'Nuevo Demócrata' que los votantes siempre habían deseado."

---------------------------

