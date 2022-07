Informe Especial: Lo que viene en Ucrania, Rusia y la OTAN

Las fuerzas ucranianas están tratando de frenar el avance ruso, agotándolos y preparándose para contraatacar cuando puedan traer más armas occidentales.

Ucrania ha ejecutado algunos contragolpes en los últimos días con lanzacohetes de largo alcance de Estados Unidos y otros aliados occidentales. Pero el cambio táctico de Rusia genera interrogantes para los partidarios de Ucrania, quienes ahora deben enfrentar la posibilidad de un conflicto prolongado.

(...) El éxito de Moscú en el este recuerda algunas de las guerras anteriores de Rusia. Al igual que en Chechenia en la década de 1990, Rusia está compensando las deficiencias de sus fuerzas terrestres mediante el uso de una potencia de fuego masiva.

Con una feroz resistencia, Ucrania está tratando de imponer altos costos a los rusos que avanzan, al mismo tiempo que preserva sus tropas retrocediendo lentamente mientras espera flujos de armas pesadas desde Occidente. Rusia tardó 2 meses en tomar la ciudad de Severodonetsk. (...)".

blindado ruso.jpg Blindado de los separatistas rusos en Lugansk.

Donetsk

En Financial Times, Ben Hall y Roman Olearchyk también destacan el desgaste que intenta provocar Ucrania en su retirada, la importancia de los Himars que proveyó USA, el contraataque de Kiev en Khersony y la escasez de infantería de Rusia:

"(...) El Presidente ruso aún está lejos de su objetivo de 'liberar' toda la región de Donbas, de la que Lugansk es la mitad. El lunes ordenó a sus fuerzas que avanzaran hacia la provincia de Donetsk , la otra mitad de Donbas, donde los ucranianos todavía controlan las ciudades de Slovyansk, Kramatorsk y Bakhmut, con decenas de miles de soldados.

Capturar toda la región de Donetsk requeriría que las fuerzas rusas avanzaran hacia estas ciudades fuertemente fortificadas, entre 50 y 70 km al oeste de Lysychansk, y luego más o menos lo mismo para llegar a la frontera administrativa (N. de la R.: el final del Donbas).

A pesar de las instrucciones de Putin de continuar, analistas y asesores ucranianos dicen que es probable que la guerra ingrese a una nueva fase en la que las tropas de Kiev intenten utilizar armamento avanzado recién suministrado por Occidente para cortar las líneas de suministro rusas y destruir las existencias de municiones y las bases en retaguardia, en lugar de aferrarse al territorio.

La captura de todo Luhansk fue un avance significativo en la campaña de Donbas de Putin y demuestra que la maquinaria militar de Rusia, que se abre camino a través de un intenso bombardeo de artillería, todavía tiene impulso, a pesar de las grandes pérdidas. Lysychansk cayó más rápido de lo que esperaban algunos asesores militares ucranianos.

Pero el objetivo del Kremlin cuando relanzó su ofensiva en la región de Donbas a mediados de abril era rodear y matar o capturar a decenas de miles de soldados ucranianos en la llamada 'Operación de Fuerzas Conjuntas', asestando un golpe quizás fatal al esfuerzo bélico del país.

No solo sigue siendo una perspectiva lejana, sino que las tropas rusas tampoco han logrado cumplir sus objetivos de rodear, en el camino, a las fuerzas ucranianas en 'calderos' más pequeños.

(...) "La mayor parte del territorio de Luhansk incautado por Rusia fue tomado poco después de que comenzara la invasión en febrero", dijo Oleksandr V Danylyuk, director del Centro para las Reformas de la Defensa, con sede en Kiev. "Pero mucho lucharon para tomar el último 20%, que fue adecuadamente disputado por las fuerzas de Kiev."

https://twitter.com/descifraguerra/status/1544437391716659200 “La carga en la industria de defensa ha aumentado. Para garantizar el suministro de armas y municiones, es necesario optimizar el complejo militar-industrial y las empresas que forman parte de las cadenas de suministro”, asegura el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov. pic.twitter.com/L9exkYoDIc — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) July 5, 2022

Oleksiy Arestovych, asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy, dijo que Ucrania había logrado frenar el avance ruso, a pesar de sufrir grandes pérdidas de hasta 200 muertes por día:

“Las principales tareas eran:

precisar las principales fuerzas enemigas;

infligirles pérdidas;

ganar tiempo para el suministro de armas occidentales y

mejorar la 2da. línea de defensa para crear condiciones para nuestras operaciones ofensivas en otros sectores del frente”.

A medida que las fuerzas rusas avanzan hacia el oeste, es probable que encuentren una resistencia aún mayor. Kramatorsk y Slovyansk se encuentran bien defendidos después de 8 años de fortificaciones de las fuerzas ucranianas, dijo Danylyuk. El objetivo de Rusia será acercar su artillería y luego bombardear las posiciones ucranianas.

Para romper o al menos frenar la aplanadora de artillería de Rusia, Ucrania ahora necesitaba apuntar a las líneas de suministro rusas utilizando armas de largo alcance, especialmente los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple suministrados por Estados Unidos, conocidos como Himars, dijo Melnyk. Hasta ahora, solo 4 se han desplegado en el campo de batalla, pero con un alcance de 70 km y una precisión milimétrica, se están utilizando con gran eficacia.

(...) Kiev necesita muchos más Himars para cambiar el rumbo de la guerra.

“Si Ucrania tiene más capacidades para destruir líneas de suministro terrestres y depósitos de municiones y lanzar ataques para destruir posiciones de artillería, Rusia tendrá que ajustar sus planes o cambiarlos significativamente como antes”, dijo Melnyk.

Además de la escasez de municiones de artillería, Ucrania tiene muchas otras debilidades, incluida la falta de infantería calificada y vehículos blindados para realizar operaciones ofensivas, la escasez de equipos de radio seguros y la incapacidad de detectar y eliminar las capacidades rusas de guerra electrónica, según un informe del Royal United Services Institute de Londres.

Rusia también sufre escasez de mano de obra y existencias agotadas de armamento modernas, lo que la hace dependiente de su potencia de fuego de artillería muy superior, según analistas occidentales y ucranianos.

Los analistas ucranianos consideraron que la instrucción de Putin a sus fuerzas en Luhansk de "descansar" mientras otros se unían a la batalla era una admisión tácita de las grandes pérdidas que habían sufrido, así como una posible necesidad de reforzar los suministros de artillería.

Mientras tanto, los contraataques ucranianos hacia la ciudad ocupada de Kherson, en el sur, en la desembocadura del río Dnipro, están ejerciendo presión sobre las fuerzas rusas.

Aunque un asalto ucraniano a la ciudad en sí parece poco probable, dado el riesgo de bajas civiles, Ucrania podría intentar rodear a las tropas rusas en bolsas a lo largo de la orilla derecha del río.

“El problema para Rusia es que no tiene suficientes fuerzas para asegurar ambas direcciones [sur y este]”, dijo Mykhailo Samus, director de la Red de Investigación de Nueva Geopolítica, quien pasó 12 años en las fuerzas armadas de Ucrania.

"(...) Para Ucrania, el frente sur es más importante, por ahora, debido al acceso al mar y al puerto para las exportaciones”.

blindados rusos en lysychansk.webp Vehículos blindados de la Federación Rusa en Lysychansk.

El desgaste

Web rusa Meduza, opositora a Vladimir Putin, desde Estonia, afirma que si se trata de una guerra de desgaste, todavía nadie ganó ni perdió nada (así explica Ucrania su pérdida de territorios). También destaca la eficiencia del nuevo armamento estadounidense y las dificultades de reabastecimiento ruso. Establece a Kherson como prioridad para Ucrania por la cercanía con los puertos para retomar sus exportaciones marítimas.

"El Kremlin celebró la captura de Lisichansk con premios masivos para los involucrados: 2 generales que comandaban las tropas recibieron el título de 'Héroe de Rusia', 1 de los regimientos de tanques recibió el nombre de 'Guardias'. Pero parece que las autoridades rusas están exagerando -conscientemente o no- el significado militar de esta victoria: las tropas ucranianas no fueron rodeadas sino que abandonaron Lisichansk y sus alrededores en relativo orden. Ahora el ejército ruso se enfrentará a ellos en posiciones nuevas, quizás más ventajosas para los ucranianos. Un poco antes en Kiev y Odessa celebraronla evacuación de la guarnición rusa de la isla Zmeiny (N. de la R.: o de las Serpientes), en el Mar Negro, aunque en realidad las propias fuerzas ucranianas aún no han podido ocuparla. Las partes han cambiado completamente a una guerra de desgaste, cuyo resultado no depende de la captura y pérdida de pequeños territorios, sino de la acumulación y el gasto de recursos militares.

(...) Después de que las tropas rusas expulsaran a las unidades ucranianas del pueblo de Vrubovka, a fines de junio, la defensa de toda el área comenzó a desmoronarse: las tropas en Severodonetsk y Gorsky estaban bajo la amenaza de un cerco. Luego, el comando ucraniano tomó una decisión largamente demorada de retirarse de la región de Lugansk.

Las tropas ucranianas primero abandonaron Gorskoye y Zolote, luego Severodonetsk. Fue una operación difícil: Severodonetsk estaba separada del resto del área de combate por el río Seversky Donets, todos los puentes que conectaban la ciudad con Lisichansk fueron volados y, por lo tanto, las unidades ucranianas se retiraron en botes y vadeadores.

Para el 24/06, quedó claro que Lysychansk no podría celebrarse, a pesar de su posición geográfica favorable (la ciudad está ubicada en la orilla alta del Seversky Donets). Las tropas rusas se acercaron a la ciudad desde el sur y el suroeste y capturaron el principal bastión de defensa: la refinería de petróleo Lisichansky, lo que nuevamente creó el riesgo de cerco de toda el área: desde el norte y el este, el área está limitada por Seversky Donets, detrás de la cual había tropas rusas; la retirada de las tropas rusas a las afueras del oeste significaría que su guarnición ucraniana quedaría completamente aislada de las fuerzas principales. Probablemente, en la ciudad y sus alrededores en ese momento había varios miles de militares ucranianos (...), quienes fueron amenazados con el destino de la guarnición de Mariupol. Tuvieron que ser evacuados. (...)

Son victorias bastante serias para el tipo de guerra (de desgaste) que se ha librado en los últimos meses. Sin embargo, tienen poco efecto en su resultado. Para ganar una guerra de desgaste se requiere que los recursos del ejército en guerra crezcan más rápido (o disminuyan más lentamente) que los del enemigo. En este sentido, ambas partes aún no han ganado ni perdido nada decisivamente.

Probablemente, en las últimas semanas, el ejército ucraniano ya no pudo infligir pérdidas al enemigo de manera efectiva y sufrió grandes pérdidas por el fuego de la artillería rusa. Por lo tanto, ocupar posiciones en Severodonetsk, Lisichansk y Gorsky durante tanto tiempo fue un error.

Pero al mismo tiempo, el ejército ruso no logró derrotar a las principales fuerzas de la agrupación ucraniana en la zona. Nuevamente no pudo cerrar el cerco, aunque después de la captura de la refinería de petróleo de Lisichansk, requería apenas 8 kilómetros para lograrlo. Para acelerar la ofensiva, el comando de las Fuerzas Armadas de la Federación organizó el cruce de Seversky Donets al noroeste de Lisichansk. Pero esto no ayudó mucho: el ejército ruso pudo cubrir 8 kilómetros en 4 días (e incluso la mitad estaba cubierta cuando el enemigo ya se había retirado).

m777.jpg Soldados ucranainos haciendo uso de un M777 estadounidense pero el armamento llegó sin sistemas de control de fuego digitales y de municiones Excalibur, o sea que despojado del sistema de armas diferencial que lo colocaba por encima de la artillería rusa.

Naturalmente, a tal ritmo de avance, las tropas ucranianas abandonaron la zona según lo previsto aunque no siempre de manera organizada: por ejemplo, muchas unidades partieron a pie bajo constante fuego de artillería. (...)

Esto significa que el ejército ruso no podrá desarrollar rápidamente la ofensiva en profundidad operativa. Donde sea que vaya a atacar, cerca de Seversk o Bakhmut, Slavyansk o en las afueras de Donetsk, tendrá que asaltar nuevamente las posiciones ucranianas preparadas y gastar sus recursos finitos.

(...) El Kremlin tiene una limitación en la falta de un número suficiente de infantería (junto con la baja actividad de la aviación en las profundidades del territorio enemigo) lo que hace imposible realizar operaciones para cercar a las tropas ucranianas (...). Si las autoridades ucranianas continúan desplazándose con éxito y los rusos no lo impiden, la ventaja numérica del ejército ucraniano tarde o temprano puede cambiar el rumbo a favor de Kiev.

La falta de armas pesadas, principalmente artillería, impide que Ucrania concrete su superioridad numérica en el frente. Las entregas de obuses y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple desde Occidente aún no son suficientes para reequipar a todo el ejército ucraniano (y mucho menos para crear reservas a partir de formaciones recién formadas).

Sin embargo, si el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania es capaz de concentrar los recursos disponibles en uno de los sectores del frente (por ejemplo, cerca de Kherson), puede lanzar una ofensiva exitosa en las próximas semanas. Aunque hasta ahora el mando ucraniano nunca ha demostrado que pueda concentrar recursos, planificar y ejecutar este tipo de ofensivas.

No obstante, en lugar de ofensivas activas (cargadas de pérdidas), las partes utilizan cada vez más armas de largo alcance para desgastar al enemigo y destruir sus recursos. Por lo tanto, el ejército ruso ha estado atacando los depósitos de municiones y el cuartel general de Ucrania con misiles tácticos operativos y de crucero durante varias semanas. Ahora el ejército ucraniano está haciendo lo mismo, habiendo recibido lanzacohetes múltiples HIMARS de largo alcance de Occidente. Sus misiles de alta precisión han destruido al menos cuatro grandes depósitos de municiones del ejército ruso en los últimos 10 días, a decenas de kilómetros del frente. (...) Sin embargo, esto no detuvo a la artillería rusa en el ataque a Lisichansk.

panzerhaubitze.jpg Panzerhaubitze 200 alemán que llegó a Ucrania: Y cuando el equipo pesado occidental se agote o sea destruido más deprisa de lo que se repone, ¿qué ocurre?

Contraataque

Mansur Mirovalev para Al Jazeera, luego de entrevistar al analista militar Pavel Luzin, de la Fundación Jamestown, grupo de expertos en Washington, DC., con la ofensiva en Kherson de los ucranianos pero también la novedad que USA limitó el alcance de las armas más sofisticadas que entregó a Kiev. Además un dato sobre la economía de Ucrania, importante si es guerra de desgaste. En cuanto a Rusia, la escasez de productos electrónicos sofisticados.

"(...) Los rusos lograron apoderarse de Lysychansk solo después de golpear las posiciones ucranianas con artillería pesada y avanzar 1 kilómetro (0,6 milla) o 2 Km al día en el mejor de los casos.

Rusia está concentrando decenas de batallones para el próximo asalto, pero “no tiene suficientes fuerzas y reservas” dado el éxito de Kiev en otras regiones de Ucrania, dijo el experto Romanenko.

Kiev inició una contraofensiva en las partes ocupadas por Rusia de la región central de Kryvyi Rih, el lugar de nacimiento del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Ucrania también se apoderó de varias aldeas en Kherson, una región clave del sur adyacente a Crimea, anexada por Rusia, que había sido ocupada por completo a principios de marzo. (...)

Lo que Ucrania necesita es más artillería pesada, especialmente Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) de fabricación estadounidense.

Cada unidad Himars tiene 6 misiles que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros (186 millas) con una precisión extremadamente alta. (...)

Pero Estados Unidos limitó específicamente el alcance de los misiles HIMARS a 70 kilómetros (43 millas), por temor a que, de lo contrario, Ucrania bombardeara objetivos en Rusia.

(...) Sin embargo, Rusia se enfrenta a problemas mucho mayores.

El Kremlin teme anunciar una movilización masiva, y la escasez de infantería, junto con el uso limitado de aviones, ha obstaculizado el avance de Rusia. Su complejo militar-industrial necesita desesperadamente productos electrónicos sofisticados que Rusia ya no puede fabricar, pero las sanciones occidentales detuvieron los suministros.

“El tiempo juega en contra de Rusia: su potencial militar es en gran medida insustituible”, dijo el analista Luzin.

Pero las perspectivas económicas a largo plazo de Ucrania son desalentadoras.

El gobierno de Zelenskyy no ha logrado cambiar la economía a un modo de guerra. No ofrece controles de bienestar adicionales para los civiles afectados por la guerra, mientras que no hay puestos de trabajo y mercados garantizados para las empresas que trabajan cerca de la línea del frente, dicen los expertos.

Analista Aleksey Kushch, con sede en Kiev:

La economía simplemente está sobreviviendo con las emisiones del banco central, la ayuda internacional y las viejas reservas que están a punto de terminar.

“El gobierno parece un niño que cerró los ojos esperando que todo terminara”, dijo a Al Jazeera."

ucranianos.jpg Militares ucranianos en las afueras de Kiev.

