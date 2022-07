La 'lista negra' de Cristina Kirchner frente a la (magra) resistencia

En el entorno presidencial aseguran que Alberto Fernández no admitirá más avances de Cristina Kirchner en el armado de su gobierno. Mientras, admiten que la llegada de Silvina Batakis en Economía reformulará el esquema de vínculos con los ministros que tienen territorio propio y que con Guzmán estaban un tanto alejados del calor presidencial y de las cuentas de Economía.

Se trata de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (ex intendente de San Martín); de Vivienda, Jorge Ferraresi (ex intendente de Avellaneda) y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta (ex intendente de Hurlingham). Los tres ministros siguen manteniendo poder territorial en el conurbano y ahora Batakis quiere reflotar sus espacios par darles mayor protagonismo.

Estos ministros no sólo manejan mucha caja en el Gobierno con planes sociales y programas de viviendo o la obra pública. También tienen línea directa con los intendentes del conurbano de todos los colores políticos. Aunque en los últimos tiempos estaban alejados del círculo cerrado del albertismo.

El respaldo de los Gobernadores

Por otra parte, Alberto Fernández en esta nueva etapa de su gestión buscará acercar más posiciones y buscar mayor respaldo de los gobernadores del PJ.

De hecho, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, participó ayer de la 11° Asamblea de gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande con gobernadores de esa región, en Formosa. Allí estuvieron cuatro ministros del Ejecutivo Nacional y los diez mandatarios provinciales del Norte Grande.

manzur.jpg El ministro Juan Manzur estuvo ayer con gobernadores.

Desde allí, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó el "fuerte respaldo" de los mandatarios provinciales a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y el "vínculo muy productivo" que la nueva titular del Palacio de Hacienda tuvo con ellos como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

El ministro de Ministros destacó allí las "oportunidades y el potencial productivo y de empleo que tiene la región del Norte Grande" y comprometió el respaldo del Gobierno Nacional para "sumar y ayudar" a las diez provincias.

Los mandatarios provinciales del PJ a su vez respaldaron la designación de Batakis y se preparan para recibir el sábado que viene al Presidente en Tucumán. Allí se darán los festejos por el 9 de julio y es muy probable que haya un nuevo mensaje de unidad del Frente de Todos de parte de Alberto Fernández...

Una "unidad" siempre en riesgo ante las críticas permanentes de Cristina Kirchner.

