Grave error congelar reservas de Rusia: Antiglobalización

Pero la desglobalización tiene su propia larga lista de costos y peligros, desde el aumento de la inflación y la escasez de mano de obra hasta el resurgimiento del proteccionismo y las conmociones del sistema financiero mundial. Se necesita una oposición enérgica para resaltar esos costos y ayudar a alejar a los gobiernos de las versiones más extremas de desintegración. Es hora de que la próxima generación de críticos encuentre su voz.

La agenda

La inflación encabeza la lista de nuevas preocupaciones. Cualesquiera que sean sus desventajas, la integración global desempeñó un papel protagónico en el control de la inflación durante la mayor parte de cuatro décadas.

La búsqueda incesante de las corporaciones globales para reducir los costos mediante la ruptura de las cadenas de suministro, el abastecimiento donde sea más barato y el uso de la producción justo a tiempo para reducir los inventarios mantuvo bajos los precios de la mayoría de los bienes de consumo, incluso cuando la demanda mundial se disparó.

El libre comercio también obligó a las empresas nacionales a mantener los precios más bajos para competir con las importaciones.

De 1980 a 2010, la apertura de China, India y el antiguo bloque soviético a la economía global duplicó el tamañode la fuerza laboral mundial, creando una competencia que limitó el crecimiento de los salarios en las economías avanzadas. Aunque el estancamiento de los salarios no fue motivo de celebración en Estados Unidos o Europa, limitó aún más las presiones inflacionarias.

globalizacion.jpg Dar marcha atrás a la globalización también ha forzado grandes cambios en la estrategia corporativa.

Tal como era de esperar, revertir la integración global ha aumentado la inflación, especialmente en los Estados Unidos.

Los aranceles comerciales de la Administración Trump, y las represalias de otros países, hicieron subir los precios en EE. UU. para madera, acero, aluminio, paneles solares y muebles para el hogar.

Luego, la pandemia de COVID-19 trajo cierres de fábricas, severas restricciones fronterizas y una enorme demanda de bienes por parte de los consumidores, ya que la economía de servicios casi cerró, todo lo cual se sumó a las presiones inflacionarias.

La invasión rusa de Ucrania y las duras sanciones económicas que siguieron han interrumpido el suministro de energía y alimentos, acelerando el aumento de los precios del combustible y los alimentos en todo el mundo.

Los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron un 8,5% interanual en marzo, el nivel más alto desde 1981;

la inflación en Europa es casi tan alta y podría aumentar más rápido a corto plazo dada la incertidumbre sobre el suministro de petróleo y gas ruso.

Los bancos centrales están considerando aumentos en las tasas de interés para mantener bajo control las alzas de precios, arriesgándose a una nueva recesión .

La inflación, que se ha erosionadorecientes ganancias salariales para muchos trabajadores, es ahora el tema principal para los votantes estadounidenses antes de las elecciones de mitad de período de EE. UU., que probablemente serán un baño de sangre para los demócratas.

A menudo hay un pequeño paso desde la autosuficiencia prudente hasta los dañinos intentos de autarquía.

Subsidios

Dar marcha atrás a la globalización también ha forzado grandes cambios en la estrategia corporativa.

La resiliencia se ha convertido en la nueva palabra de moda, reemplazando la estrategia justo a tiempo que llevó a muchas empresas a ahorrar costos al reducir el inventario y confiar en redes de distribución global eficientes para obtener componentes y llevar los productos a los clientes a tiempo.

Después de varios años de interrupciones en la cadena de suministro y una nueva ronda de bloqueos por COVID-19 en China, las empresas están acumulando un inventario costoso para protegerse.

En Canadá, por ejemplo, el espacio de almacenamiento está casi agotado. El CEO de la Autoridad Portuaria de Montreal, Martin Imbleau, le dijo a Bloomberg que las empresas ahora "compran stocks no con 3 semanas, ni con 3 meses, sino con 6 meses de anticipación y los almacenan en algún lugar".

La resiliencia puede ser la única estrategia sensata en el entorno global actual, pero será costosa para las empresas y los consumidores.

Reapuntalar la producción de bienes críticos, como equipos médicos y semiconductores, es otra respuesta popular y comprensible a las vulnerabilidades expuestas por la pandemia y las crecientes tensiones geopolíticas.

Una guerra china contra Taiwán, por ejemplo, podría eliminar hasta el 90% de la producción mundial de los semiconductores más avanzados del mundo. Pero los costos de relocalización son significativos.

El Congreso de EE. UU. se encuentra actualmente en las etapas finales de la legislación que arrojaría más de US$ 50.000 millones del dinero de los contribuyentes para expandir la fabricación de semiconductores en EE. UU.

De manera similar, la Unión Europea está desarrollando su propio paquete de subsidios multimillonario destinado a aumentar su participación en la fabricación mundial de chips del 9% al 20% para 2030. Es probable que los costos aumenten mucho más, ya que tales programas de subsidio tienen una larga historia de desperdici, duplicación innecesaria y desvío de fondos.

La búsqueda de una mayor autosuficiencia también conlleva otros riesgos que son más difíciles de cuantificar. La búsqueda de una mayor autosuficiencia también conlleva otros riesgos que son más difíciles de cuantificar.

Cuando la pandemia se propagó, por ejemplo, casi todas las naciones del mundo se encerraron en sí mismas y cerraron las fronteras para tratar de mantener alejado al virus.

Ningún país lo hizo más a fondo que China, que ahora ha mantenido sus fronteras cerradas durante más de 2 años en lo que fue, al menos por un tiempo, una estrategia exitosa para evitar las infecciones por COVID-19. Pero la pandemia coincidió con el alejamiento de China de su adopción de décadas de la economía global para buscar una mayor autonomía tecnológica, en parte para fomentar la innovación nacional y reducir la dependencia de los Estados Unidos y otros países occidentales.

A menudo hay un pequeño paso desde la autosuficiencia prudente hasta los dañinos intentos de autarquía.

rublo.jpg La congelación de reservas de Rusia obliga a muchos países a esforzarse por la desdolarización preventiva.

Sanciones a Rusia

La llamada estrategia cero-COVID de China ahora se ha visto abrumada por cepas más contagiosas del virus, dejando al país desesperadamente vulnerable.

El liderazgo chino insistió en mantener fuera las vacunas de ARNm extranjeras y usar solo vacunas desarrolladas en el país, a pesar de su menor nivel de efectividad contra las nuevas cepas. Aunque otros países han podido confiar en vacunas efectivas para evitar bloqueos, el centro comercial más importante de China, Shanghái, lleva 6 semanas en un régimen de cuarentena y bloqueo draconiano, y la capital del país, Beijing, podría seguirlo pronto.

El crecimiento económico chino sufrirá un duro golpe este año.

En materia de inmigración, la Administración Biden ha estado tan aterrorizada por las acusaciones republicanas de favorecer las “fronteras abiertas” que se ha movido a paso de tortuga para levantar las restricciones fronterizas por la pandemia impuestas por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Entre el 11-S y la pandemia de COVID-19, se ha convertido en un artículo de fe que los gobiernos soberanos deben mantener controles estrictos sobre sus fronteras. Incluso los Presidentes proinmigrantes tal como Joe Biden ahora deben hacer una genuflexión ante el mantra de la seguridad fronteriza.

Un Presidente más audaz podría señalar que Estados Unidos enfrenta la mayor escasez de mano de obra en su historia moderna, con millones de puestos vacantes. Si las tendencias de inmigración previas a la pandemia hubieran continuado, habría habido 1,8 millón más de inmigrantes en edad de trabajar en el país hoy, aliviando significativamente esa escasez.

Los demócratas ni siquiera han podido aprovechar políticamente el ridículo truco reciente realizado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, un aspirante republicano a las elecciones presidenciales de 2024.

En un esfuerzo por reforzar lo que afirmó que eran “las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden [que] han allanado el camino para que cárteles peligrosos y drogas mortales ingresen a Estados Unidos”, Abbott estableció sitios de inspección estatal a principios de abril en los cruces fronterizos con México.

Las inspecciones adicionales produjeron demoras en la frontera de hasta 30 horas, lo que resultó en unos US$ 240 millones en productos en mal estado. El espectáculo político, que no mostró drogas ilegales ni inmigrantes, le costó a la economía de Texas un estimado de US$ 4.200 millones en total.

Finalmente, el uso agresivo de sanciones comerciales y financieras por parte de Occidente contra Rusia, aunque perfectamente defendible dada la brutal invasión rusa de Ucrania, también debe ser analizado y criticado.

Se ha ordenado a los bancos occidentales que congelen unos US$ 300.000 millonesen activos del Banco Central ruso, y se ha cortado a Rusia de las importaciones de la mayoría de los productos occidentales. Por necesarias que sean, estas acciones impulsarán a muchos países a volverse aún más hacia adentro y buscar una mayor autosuficiencia para protegerse de ser blanco de acciones occidentales similares. Se ha ordenado a los bancos occidentales que congelen unos US$ 300.000 millonesen activos del Banco Central ruso, y se ha cortado a Rusia de las importaciones de la mayoría de los productos occidentales. Por necesarias que sean, estas acciones impulsarán a muchos países a volverse aún más hacia adentro y buscar una mayor autosuficiencia para protegerse de ser blanco de acciones occidentales similares.

Las reglas que permitieron que gran parte del mundo se beneficiara del comercio mundial, se debilitarán aún más.

Los costos

Los nuevos críticos deberán matizarse. No hay forma de hacer retroceder el mundo de 2022 a 1990.

Estados Unidos y Europa son más débiles, China es más fuerte y audaz, y Rusia ahora parece atrapada en años de hostilidad con Occidente.

El mundo tampoco debería sobreestimar el espacio que tienen los políticos y los tecnócratas para hacer girar el barco de la desglobalización; los gobiernos a menudo no tienen más remedio que aceptar.

Así como la globalización fue impulsada por fuerzas más grandes, desde el transporte marítimo más barato hasta la revolución de las comunicaciones creada por Internet, la desglobalización de la era actual está siendo impulsada por poderosos autócratas con ambiciones territoriales y populistas nacionales que son hostiles a las instituciones y conexiones globales de cualquier tipo. Pero en los márgenes,

Al idear políticas para frenar los excesos del carro de la desglobalización, los nuevos disidentes enfrentarán desafíos.

La eliminación de las restricciones de inmigración por la pandemia ayudaría a aliviar la inflación salarial, pero alimentaría las críticas republicanas en un año electoral.

Muchas naciones asiáticas están ansiosas por nuevas iniciativas comerciales de EE. UU. que podrían ayudar a abordar los desafíos de la cadena de suministro, pero los demócratas están haciendo sonar los tambores para reubicar la industria.

Rusia ha dicho que desafiará las sanciones económicas de Occidente en la Organización Mundial del Comercio; en lugar de tratar de expulsar a Rusia de la organización, Estados Unidos y sus socios deberían agradecer la oportunidad de defender las medidas como compatibles con las reglas del comercio mundial.

Tales recomendaciones seguramente serán ignoradas. Pero el objetivo principal debería ser plantear preguntas, desde el principio y con frecuencia, sobre los costos de la desglobalización.

El mundo venidero puede ser más resistente, pero también será más pobre, menos innovador, más dividido y más propenso al conflicto. Los críticos de la globalización desempeñaron un papel valioso durante décadas, aunque en su mayoría fueron ignorados, al poner de relieve las ilusiones de los porristas. Los papeles ahora se han invertido.

--------------------------

Más noticias de Urgente24:

Intendente enemigo de Máximo instó a Alberto a "poner orden"

El Papa Francisco quiere reunirse con Vladímir Putin

América TV apuesta por Florencia Peña y perjudica a un éxito

La oposición vuelve a insistir con el proyecto Ficha Limpia: de qué se trata

Alerta por precios: Abril cierra con 6,1% de inflación