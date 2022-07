12/07/1962, The Rolling Stones ofrece su 1er. concierto

En 1963 ya tocaban con frecuencia en el Crawdaddy Club, donde se hicieron de sus primeros fans. Por ejemplo George Harrison, quien integraba los ya famosos The Beatles, y les presentó a Andrew Loog Oldham, un productor discográfico.

The Rolling Stones Live, 25/10/1964, Ed Sullivan Theatre, NY

Definiendo roles

El grupo fue Jagger, Richards, Jones, Bill Wyman (bajo), Ian Stewart (piano) y Charlie Watts (batería), que fue al estudio a grabar 'Come On', de Chuck Berry. Ese fue su primer sencillo, aunque 'I wanna be your man', fue su primer éxito.

Apenas tres meses antes de aquél icónico 12 de julio, Keith Richards y Mick Jagger, junto al amigo de éste, Dick Taylor (luego fundador de The Pretty Things) tocaron con otros músicos amigos versiones de Chuck Berry, Bo Diddley y algunos bluesistas de Chicago. Se hacían llamar 'The Blues Boys'.

En aquel momento conocieron al guitarrista Brian Jones y al pianista Ian Stewart, quienes solían tocar con Alexis Korner y su proyecto Blues Incorporated, con quien Jagger se subía a cantar en el club Marquee Club, cada jueves.

El jueves 12 de julio de 1962, Korner tuvo una oportunidad en el Jazz Club, de la BBC, y propuso a Richards, Jagger, Stewart y Jones, quienes junto a Dick Taylor y el baterista Mick Avory (quien se uniría pronto a The Kinks) llenarían ese lugar aquella noche.

Avory, sin embargo, no se presentó, y subieron al escenario del legendario club londinense Mick Jagger (voz), Keith Richards y un tal Elmo Lewis en las guitarras, Dick Taylor (bajo), Ian Stewart (piano). Nadie recuerda quién se encargó de la batería pero todo apunta que fue Tony Chapman.

Elmo Lewis era Brian Jones, tocando con un pseudónimo que gustaba de usar combinando el de uno de sus héroes, Elmore James, y su primer nombre (Lewis Brian Hopkins Jones).

Se habían bautizado como “The Rollin’ Stones”, por sugerencia de Brian Jones según la canción de Muddy Waters.

Pronto llegarían Charlie Watts y Bill Wyman, Taylor se iría a formar The Pretty Things y Stewart seguiría como miembro no oficial.

The Rolling Stones Live, 2/5/1965, Ed Sullivan Theatre, NY

El 'setlist' fue:

“Kansas City” (Little Willie Littlefield) “Baby what’s wrong” (Jimmy Reed) “Confessin’ the Blues” (Jay McShann) “Bright Lights, Big City” (Jimmy Reed) “I Believe I’ll Dust My Broom” (Robert Johnson) “Down the Road Apiece” (Will Bradley Trio) “I Want You to Love Me” (Muddy Waters) “Bad Boy” (Eddie Taylor) “I Ain’t Got You” (Billy Boy Arnold) “Hush Hush” (Jimmy Reed) “Ride ‘Em on Down” (Eddie Taylor) “Back in the U.S.A.” (Chuck Berry) “Kind of Lonesome” (Jimmy Reed) “Blues Before Sunrise” (Leroy Carr) “Big Boss Man” (Jimmy Reed) “Don’t Stay Out All Night” (Billy Boy Arnold) “Tell Me That You Love Me” (Paul Anka) “Happy Home” (Elmore James) “Doing the Crawdaddy” (Bo Diddley) “Got My Mojo Working” (Ann Cole).

