¿Qué comparten Coldplay, Soda Stéreo y The Rolling Stones?

El estadio Monumental, aunque su nombre oficial es Antonio Vespucio Liberti, abrió sus puertas a recitales y grandes festivales musicales, aunque en ciertos momentos provocó muchas quejas de los socios y simpatizantes por las consecuencias en el uso de las instalaciones. Algunas de las reformas recientes en el campo de juego apuntó a asegurar que no siguiera sucediendo ese desgaste.

“Llenar un River” tiene un significado de éxito en las convocatorias populares argentinas. Lo saben:

Paul McCartney, Madonna, Michael Jackson, Sting, Roger Waters Bob Dylan, Peter Gabriel, Rod Stewart, Eric Clapton, David Bowie, Prince, Guns n’ Roses, Elton John, Serú Girán, Kiss, The Ramones, Luis Miguel, Enrique Iglesias, U2, Metallica, Redonditos de Ricota, La Renga, Red Hot Chili Peppers, Los Piojos, Shakira, Robbie Williams, Aerosmith, Bersuit Vergarabat, Chayanne, High School Musical, Ozzy Osbourne, Los Fabulosos Cadillacs, Bon Jovi, Jonas Brothers Coldplay Soda Stereo....

En especial

Roger Waters

Cofundador de Pink Floyd -y perdió la demanda que inició a sus compañeros por el uso de la marca, pero luego salió de gira con la propiedad intelectual que tiene de los trabajos de la banda El Lado Oscuro de la Luna y The Wall- estuvo en 3 años diferentes en la Argentina, de los cuales en 2 actuó en el Monumental. En la 2da. ocasión sumó 9 actuaciones en el estadio Monumental con su show 'The Wall Live', hasta totalizar 400.000 espectadores. Es el indiscutido Rey del Monumental.

Roger Waters Another Brick in the Wall "The Wall Live" Argentina 2012

Coldplay

La banda formada por el vocalista, guitarrista rítmico y pianista Chris Martin; el guitarrista principal Jonny Buckland; el bajista Guy Berryman; el baterista Will Champion; y el director creativo Phil Harvey, estuvo en El Único, de La Plata, en 2017; pero actuó en River Plate en 2010, donde volverá al menos 4 veces a partir del 28 de octubre de 2022, y pese al precio de los tickets por la desvalorización del peso ante el dólar estadounidense, hay una gran demanda de los fans. Se afirma que se agregarán nuevas funciones.

Coldplay en Buenos Aires - Viva la vida ! - River 26/02/10

Soda Stereo

La ex banda del fallecido Gustavo Cerati y Zeta Bosio y Charly Alberti, alcanzó en 2007 una marca que parecía imposible: 6 shows en River Plate. La gira 'Me verás volver' no tuvo fechas consecutivas pero en la suma convocó a 300.000 fanáticos.

Me Verás Volver 2007 Baires. Argentina HQ

The Rolling Stones

En 3 años diferentes visitaron la Argentina y sumaron, en total, 12 veces en River Plate: 1995, 1998 y 2006.

Sus giras se llamaron 'VoodooLange' y 'Bridges to Babylon'. Enla banda que acaba de perder al baterista Charlie Watts, sobreviven Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

The Rolling Stones Satisfaction (En vivo River Argentina) HD

Seru Giran

Fue la primera banda argentina -Charly García en teclados, sintetizadores y voz; David Lebón, en guitarra y voz; Pedro Aznar, en bajo eléctrico y sin trastes y voz; y Oscar Moro, en batería y percusión- que logró llenar el Monumental. El 19 de diciembre de 1992 convocaron a 70.000 personas que lo colmaron. Incluso en la zona de campo de juego no entraba un alfiler.