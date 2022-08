Vuela el precio del gas y Alemania mantendrá 3 nucleares

Los récords

Se espera que los precios del gas en Europa se mantengan cerca de niveles récord o incluso suban a medida que se acerca el invierno, con Alemania evaluando la posibilidad de racionar el uso del gas y los gobiernos del Reino Unido y España preparándose para subsidiar las facturas de servicios públicos.

Es evidente que los subsidios desequilibrarán las cuentas fiscales de varios gobiernos, y quizás de la propia UE.

“Los precios del gas en Europa todavía están escalando nuevos picos”, dijo Bill Farren-Price, director de la consultora energética Enverus.

“Dado que los clientes se enfrentan a un posible cierre total de Rusia incluso antes de que comience el invierno, hay poco para detener este repunte hasta que veamos una destrucción significativa de la demanda, lo que probablemente signifique una recesión profunda. Todavía no hemos llegado”.

Gazprom. La compañía estatal tiene el monopolio de la provisión de gas en Rusia. Gazprom espera al invierno (los rusos siempre ganan en invierno).

Made in USA

Los mercados de gas de USA siguen siendo mucho más bajos que los de Europa por el fracking que la industria ensayó en los últimos 15 años, pero el aumento de los costos de la energía ha potenciado la alarma por la inflación.

El gas estadounidense de referencia subió casi 7% a más de US$ 9,30 el millón de unidades térmicas, nivel no imaginado desde que USA logró el autoabastecimiento gracias a la extracción no convencional.

El aumento de precios en USA siguió a datos que apuntan a una desaceleración en la producción de nuevos pozos de petróleo y gas no convencional -dijo Peter Rosenthal, de la consultora Energy Aspects- por

la reducción de la perforación,

los cuellos de botella en la red de oleoductos y

el aumento de los costos de producción.

Las reservas subterráneas cayeron 12% por debajo de los niveles promedio porque las centrales eléctricas quemaron más combustible para satisfacer la demanda de electricidad durante un verano más caluroso de lo normal.

Los precios han aumentado incluso cuando la planta de exportación Freeport LNG de Texas, uno de los mayores consumidores de gas del país, se cerró temporalmente después de una explosión .

El reinicio de Freeport tan pronto como en octubre pondría a disposición más suministros para Europa, lo que podría suavizar los precios al otro lado del Atlántico pero aumentaría la demanda en USA.

Preocupación

Los analistas dijeron que se podrían esperar más aumentos en los próximos meses en ambos continentes a medida que aumenta la demanda, llega el invierno y los gobiernos se apresuran a reemplazar la energía rusa en Europa, recordó el FT.

En el Reino Unido, el contrato de referencia para la entrega en septiembre subió más del 18% el martes, alcanzando un equivalente a casi US$ 58 el millón de Btu, antes de disminuir ligeramente.

En Europa continental, el precio de referencia del gas es el equivalente a US$ 75 el millón de Btu, con precios récord que llegan a los mercados de electricidad, donde los precios se han disparado hasta seis veces el nivel de hace un año.

La empresa metalúrgica Nyrstar, controlada por la comercializadora de materias primas Trafigura, anunció que paralizará en forma indefinida su producción en una de las fundiciones de zinc más grandes de Europa, víctima de la crisis energética.

alberto-fernandez-Scholz.jpg Olaf Scholz, cada día más parecido a Alberto Fernández.

Centrales nucleares

La consecuencia más novedosa de este escenario es la aparente decisión de Alemania de posponer el cierre de las últimas 3 plantas de energía nuclear, dijeron funcionarios del gobierno alemán al The Wall Street Journal.

Si bien es temporal, la medida marcaría la primera desviación de una política iniciada a principios de la década de 2000 para eliminar gradualmente la energía nuclear en Alemania.

La decisión aún no fue formalizada por el gabinete del canciller alemán Olaf Scholz y probablemente requiera una votación en el Parlamento.

Algunos detalles aún están en discusión, dijeron 3 altos funcionarios del gobierno al Journal.

Scholz insinuó la decisión la semana pasada y dijo por primera vez que podría tener sentido mantener en funcionamiento los últimos 3 reactores nucleares de Alemania.

Una portavoz del Ministerio de Economía, que supervisa la energía, negó que el gobierno haya tomado una decisión sobre la extensión de la vida útil de las plantas y agregó que dependería de los resultados de la evaluación continua de las necesidades energéticas de Alemania.

Al permitir que las plantas, que en conjunto representan alrededor del 6% de la producción de electricidad del país, permanezcan en funcionamiento, Berlín eliminaría la necesidad de reemplazarlas con plantas que funcionan con gas o carbón. No se sustituirá por otros combustibles.

Las plantas de carbón suspendidas ya se han vuelto a poner en funcionamiento para evitar apagones de energía después de que Rusia recortó el suministro de gas en junio, una decisión que complicará los planes de Berlín para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la contaminación del aire.

No está claro por cuánto tiempo los reactores continuarán operando después de la fecha límite de diciembre. Los funcionarios dijeron que la extensión sería solo por unos meses.

Varios funcionarios dijeron que la extensión solo afectaría a las 3 plantas que aún operan hoy y que Berlín no estaba considerando reabrir plantas que fueron clausuradas anteriormente, incluidas 3 que cerraron el invierno pasado.

Es posible que sea necesario enmendar las leyes para permitir que los reactores permanezcan en línea y obtengan barras de combustible nuevas. Podría requerirse una certificación compleja, así como procedimientos de eliminación de residuos nucleares y de seguros.

También es políticamente sensible. La eliminación nuclear fue iniciada por los Socialdemócratas y los Verdes, los principales partidos de la coalición actual, y es parte de las identidades de los partidos.

