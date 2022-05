Viejas tácticas: Feletti intimó a empresas por el valor y faltante de neumáticos

Para Feletti, el alto precio que paga el consumidor final " no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables".

El precio de los neumáticos "es una cuestión muy importante" porque su valor "incide en toda la cadena de distribución, por el transporte terrestre el principal modo de distribución de bienes en todo el país"

Roberto Feletti, acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se reunió el jueves último con representantes del sector para analizar la problemática y exigir explicaciones sobre el alza en los precios de los neumáticos. La Secretaría ya había solicitado información para conocer la causa de los aumentos.

"Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza", afirmó Roberto Feletti en la reunión del jueves.

Faltantes

Las complicaciones en el sector de los neumáticos comenzaron a principios de 2021 y en las últimas semanas, además de un fuerte crecimiento de precios, se verifica faltantes de algunos modelos.

Entre el último trimestre del año pasado y el presente, los valores como mínimo se duplicaron. Para autos de porte mediano un neumático de gama medio-alta puede costar entre $45.000 y $50.000.

Se trata de precios que inclusive pueden crecer ante la falta de mercadería, ya que la recomposición de los stocks puede demorar hasta cuatro meses.

Es que la intimación llega en un momento de escasez de neumáticos en el mercado debido a las trabas para la importación que evitan la salida de dólares. Durante el último año los stocks de las distintas marcas se fueron agotando, a tal punto que hoy existen medidas que prácticamente no se consiguen, o bien demoran hasta cuatro meses en llegar.

De esta manera, el Gobierno impide por un lado el abastecimiento y por otro, cuestiona la suba de precios que se produce ante la falta de insumos que las trabas propias generan...