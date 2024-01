Venció el Compre sin IVA y la incertidumbre mata al comercio

Lo cierto es que, por lo pronto, desde este 1° de enero ya no rige más el reintegro del 21% de las compras en productos alimenticios y de higiene. Esto ocurre debido a que, desde que el proyecto quedara a la espera del tratamiento por parte del Senado, este no fue modificado en su fecha de vencimiento y por ende no corre más, excepto que el Ejecutivo tome una decisión en los próximos días.