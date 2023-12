Cuenta DNI y Compre sin IVA: Qué pasará con estos beneficios del Banco Provincia

"Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal. Las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Nosotros vamos a una hipótesis de déficit financiero cero, pero vamos a ajustar más el gasto público en otro lado", sostuvo por entonces en una entrevista el líder de La Libertad Avanza (LLA) como respuesta a qué pensaba hacer con esa iniciativa. Por entonces, Milei prometió la permanencia del programa, del mismo modo que iba a continuar vigente la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

Respecto a Ganancias, en principio, Milei continuaría sosteniendo la medida que obliga a pagar solamente a quienes ganan más de quince salarios mínimos. Tras la asunción como presidente de la Argentina, resta esperar las próximas definiciones sobre ambos temas para constatar si cumplirá con lo que había sostenido poco después de haber sido elegido presidente.

afip-compre-sin-ivajpg.webp Reintegro del IVA.

Todo lo que hay que saber sobre la devolución de IVA con Cuenta DNI

Cuenta DNI se incorporó al programa "Compre sin IVA", la medida del gobierno nacional que reintegra en concepto del impuesto al valor agregado (IVA) el 21% de las compras a un segmento de la población según su nivel de ingresos, en comercios seleccionados y en productos particulares por hasta $18.800 por mes. Más allá de esta información, existen otras consultas que son clave para entender la dinámica de esta medida. Por eso acá vas a encontrar las respuestas a las dudas más frecuentes:

Personas alcanzadas por el beneficio de Compre sin IVA

Jubilados/as; beneficiarios/as de: pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales, asignaciones universales por hijo cuyo monto total mensual no supere la suma de seis haberes mínimos garantizados, asignaciones por embarazo para protección social; trabajadores/as en relación de dependencia (siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $ 118.000); personal de casas particulares y monotributistas.

Compre sin IVA: Los errores que evitan el reintegro

Quiénes están excluídos

Las personas que pagan el impuesto sobre los bienes personales, siempre que no corresponda a la tenencia de una vivienda única y trabajadores autónomos.

También quedan afuera las y los menores de edad. Por lo cual las personas usuarias de Cuenta DNI 13/17 no acceden a este beneficio.

¿En qué comercios se puede aprovechar la devolución del IVA y cuál es la vigencia del programa?

En todos los comercios minoristas y/o mayoristas que estén inscriptos ante la AFIP y que ofrezcan productos de la canasta básica como alimentos (lácteos, panificados, carnes, verduras, entre otros) artículos de higiene personal, artículos de limpieza, etc.

El régimen de reintegro alcanza a las compras que se realicen desde el 18 de septiembre de 2023.

descarga.jpg Cuenta DNI renovó sus beneficios.

Medios de pago incluidos

Además de las tarjetas de débito a nombre del beneficiario y de las tarjetas del “Programa Alimentar” y del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo, se puede obtener la devolución de IVA pagando con la billetera digital gratuita de Banco Provincia, Cuenta DNI. En este caso es suficiente con tener dinero en cuenta disponible y pagar a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, QR o Clave DNI.

También están incluidas las transferencias a través de tarjetas de débito bajo la modalidad de pago electrónico inmediato y los pagos con tarjeta de débito realizados a través de códigos de respuesta rápida (QR).

