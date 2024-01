Javier Milei y la frase del 2023: "No hay plata"

El economista en más de una ocasión repitió la frase. En diversas entrevistas no dudó en asegurar que se venía una época de ajustes con el fin de evitar una hiperinflación. "No hay plata, si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Y nos vamos a 95% de pobres y 70% de indigentes", había asegurado en diálogo con el periodista Alejandro Fantino. Asimismo, repitió el concepto durante su última participación en La Noche de Mirtha.