Tarjeta American Express Centurion: El lujo al que solo el 1% puede acceder ¿Por qué?

1. Ser titular de una tarjeta AMEX con buen historial crediticio

Uno de los principales requisitos para obtener la Centurion Card de American Express es ser titular de una tarjeta AMEX en buen estado financiero. Esto significa que si has tenido morosidades o quiebras con Amex, tus posibilidades de obtener la tarjeta Centurión son escasas.

Como mínimo, debes tener una historia con Amex de al menos 1 año. Incluso si sos un gran gastador con otros proveedores de tarjetas, deberás establecer una relación con Amex, potencialmente con tarjetas como la Amex Platinum o la Amex Business Platinum.

2. Realizar compras de al menos $250.000 dólares con tus tarjetas AMEX

Aunque Amex no publica oficialmente un umbral de gasto para una invitación, una pauta general es que hay que realizar al menos $250.000 dólares en compras anuales en todas tus tarjetas Amex.

Por ejemplo, si gastas $150.000 en tu tarjeta Amex Platinum y $200.000 en tu Tarjeta Gold American Express al año, tu gasto combinado en estas dos tarjetas sería de alrededor de $350.000.

.Es importante señalar que gastar $250.000 al año no garantiza una invitación. Los rumores sugieren que el rango podría ser de $250.000 a $500.000 en compras anuales. Los requisitos de gasto también pueden variar según el producto de tarjeta específico que estés buscando. Por ejemplo, la tarjeta Centurión podría requerir alrededor de $250.000 a $350.000 en gastos anuales, mientras que la Tarjeta Business Centurión de American Express podría requerir alrededor de $400.000 a $500.000 en gastos anuales.

Es esencial entender que estas son pautas generales y no reglas estrictas. Los criterios reales para una invitación al club de la Centurion Card pueden variar y no son públicamente divulgados por American Express. La Centurión es conocida por su exclusividad, y cumplir con los criterios anteriores no garantiza una invitación.

Beneficios de la tarjeta American Express Centurion

La Tarjeta Centurion de American Express, a menudo referida como la Tarjeta Negra AMEX, ofrece una serie de beneficios para sus titulares. Aquí están los beneficios de la Centurion Card:

Beneficios en aerolíneas y aeropuertos

Upgrades gratuitos y lista de espera prioritaria para viajes aéreos.

Estatus automático Delta SkyMiles Platinum Medallion, que incluye upgrades gratuitos, lista de espera prioritaria, embarque prioritario y más.

Beneficios exclusivos en aeropuertos no encontrados con otras tarjetas.

Guía personal en el aeropuerto para viajeros de primera o clase ejecutiva en vuelos internacionales para ayudar con la aduana.

Organización de transporte terrestre por American Express.

Acceso a las salas VIP Centurion Lounge en más de 140 aeropuertos internacionales, incluyendo Dallas/Worth, Las Vegas, Miami, Nueva York LaGuardia, Seattle, San Francisco y Houston en EE.UU. También incluye el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji (BOM) en Mumbai, India; Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKG) en Hong Kong; y el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (DEL) en Delhi, India. En Europa, hay un salón en el Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) en Inglaterra y otro en el Aeropuerto de Estocolmo Arlanda (ARN), en Suecia. Los viajeros en Sudamérica pueden visitar el salón en el Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) en Brasil y el Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE) en Buenos Aires, Argentina. En Australia, los salones están ubicados en el Aeropuerto Tullamarine (MEL) en Melbourne y el Aeropuerto Kingsford Smith (SYD) en Sídney. Por último, en México, hay salones en el Aeropuerto General Mariano Escobedo (MTY) en Monterrey y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX) en Ciudad de México . Podés encontrar todos los Salones VIP en el sitio web de AMEX.

Membresía gratuita a PS LAX, un espacio exclusivo para titulares de la tarjeta Centurión.

Priority Pass Select, que ofrece acceso ilimitado a salones para titulares y sus invitados en cientos de salones de aeropuertos en todo el mundo.

Crédito de tarifa para la solicitud de Global Entry o TSA PreCheck cada 5 años.

Tarjeta American Express Centurion: ¿Realmente vale la pena tener este producto?

La Tarjeta Centurion de American Express, comúnmente conocida como la "Tarjeta Negra", es más que una tarjeta de crédito; es un símbolo de estatus y exclusividad. Si te movés en círculos de lujo, esta tarjeta es una herramienta indispensable.

Exclusividad: La Centurion se ofrece solo por invitación a un grupo selecto, asegurando un nivel de distinción que otras tarjetas no pueden igualar.

Beneficios: Los titulares disfrutan de privilegios únicos como acceso a salas VIP de aeropuertos, servicio de conserjería personal 24/7, mejoras en hoteles y aerolíneas y experiencias exclusivas.

Ejemplos de uso de la tarjeta Centurion

Viajes: Imaginá volar en primera clase y al aterrizar, un conductor te lleva a un hotel de 5 estrellas donde te han ascendido a la suite presidencial.

Eventos Exclusivos: Asistí a un estreno de película o ten un asiento en primera fila en un desfile de moda con la Centurion.

Compras de Lujo: ¿Querés comprar un reloj Patek Philippe? Con la Centurion, podrías tener acceso a modelos exclusivos o incluso a eventos privados de la marca.

Experiencias Marítimas: Reservá un yate en la marina de Campomanes para un fin de semana inolvidable navegando por el Mediterráneo.

Transporte Exclusivo: ¿Necesitás llegar rápidamente a tu casa en Altea Hills? Alquila un helicoptero para que te deje en la puerta de tu residencia.

