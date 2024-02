Tarjetas de crédito: American Express informa costos de mantenimientos no aptos para crocantes

Es por esto que la entidad emisora está informando a sus clientes sobre los nuevos costos de mantenimiento anual de sus tarjetas de crédito y compra a partir de mayo de 2024. Muchos calificaron estos montos como “comisiones opulentas” y fueron varios los que quedaron boquiabiertos. Los mismos son los siguientes:

The Gold Credit Card : una cuota de AR$ 135.718,00

: una cuota de AR$ 135.718,00 The Platinum Credit Card: una cuota de AR$ 188.467,00

una cuota de AR$ 188.467,00 The Platinum Credit Card Aerolíneas Plus: una cuota de AR$ 321.609,00

una cuota de AR$ 321.609,00 The Green Card: dos cuotas de AR$ 75.796,00

dos cuotas de AR$ 75.796,00 The Gold Card: dos cuotas de AR$ 164.113,00

dos cuotas de AR$ 164.113,00 The Platinum Card: dos cuotas de AR$ 714.988,00 para la tarjeta titular y dos cuotas de AR$ 102.054,00 por cada adicional metal (a partir de la tercera)

Por su parte, la comisión por cada transferencia de puntos Membership Rewards a otros programas de viajero frecuente será de AR$ 4.825,00 (IVA incluido).

De esta manera, el costo de mantenimiento anual de la AMEX Platinum queda en casi un millón y medio de pesos argentinos, unos AR$ 119.164,66 si queremos verlo mensualmente.

Tarjetas de crédito: El comunicado de American Express a sus clientes

Para American Express es primordial el compromiso de brindarle el servicio y respaldo que usted merece además de acercarle una amplia gama de beneficios para que disfrute todos los días, los cuales podrá encontrar en http://www.beneficiosamex.com.ar.

En esta oportunidad, cumpliendo con la normativa legal, le informamos los nuevos costos anuales de las Tarjetas de Crédito y Compra de American Express a partir de mayo 2024.

tarjeta de crédito american express costo de mantenimiento 3.jpg

Recuerde que las Tarjetas American Express no generan gastos administrativos, ni de procesamiento o envío de resumen. Asimismo, American Express le brinda todas las Tarjetas Adicionales sin cargo y un servicio de atención al cliente las 24 horas todos los días del año. Además, en caso que usted sea titular de una Tarjeta de Compra, tendrá bonificada la cuota anual de la Tarjeta de Crédito en caso que posea también esta última.

Por último, usted podrá optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo.

