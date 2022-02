Las transacciones de Bitcoin ya superan a American Express

La firma inversionista en criptomonedas New York Digital Group reveló en un reporte sobre las redes de pago de las principales tarjetas de crédito, que el volumen total de transacciones de Bitcoin en 2021 superó el volumen de pagos anuales procesados por American Express. NYDIG informó que Bitcoin procesó pagos por US$ 3.007 billones, colocándose muy por encima de American Express -US$ 1,3 billones- y Discover -US$ 0,5 billones-.