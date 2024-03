Honda Navi Vs Honda Wave: ¿Cuál es mejor?

En cuanto al tamaño, la Navi es más corta que la Wave por 9 cm: 181 cm vs. 190 cm. En el ancho, la Navi supera por 4 cm a la Wave 75 cm vs. 71 cm y 4 cm más baja 104 cm vs. 108 cm.

La distancia entre los ejes es mayor en la Navi que tiene 129 cm vs. los 123 cm de la Wave. La gran difrencia entre ambas motos Honda es el tamaño de sus ruedas: La Wave tiene dos ruedas de 17″, mientras que la Navi tiene una rueda de 12″ adelante y de 10″ atrás.

image.png La Honda Navi trae un monoamortiguador en la horquilla trasera. Foto: Honda

La suspensión delantera de la Navi es una horquilla telescópica de 89 mm de recorrido en la Navi, mientras que la Wave tiene horiquilla telescópica de 81 mm. En cuanto a la suspensión delantera, la Wave tiene un doble amortiguador hidráulico de 82 mm, la Navi, en cambio, trae un monoamortiguador de 70 mm.

image.png La Wave trae dos amortiguadores atrás. Foto: Honda

El tanque de la Wave tiene una capacidad para 3,7 litros, el tanque de la Naci tiene una capacidad de 3,5 litros. Además, las dos motos vienen con arranque eléctrico y a patada.

Otra diferencia está en los colores: los dos modelos comparten el blanco, negro y rojo, pero la Wave ofrece un gris y la Navi un verde y un rosa, además de ocho kits personalizables con varias combinaciones.

En precios de lista ofrecidos en la página oficial de Honda (14/3), la Wave a tambor cuesta $1.583.000, la Navi tiene un precio de $1.767.500 y la Wave a disco $2.395.900.

