También la AFIP festejó el dólar soja: Pum para arriba

La AFIP no lo puede creer: el dinero en los cofres del Tesoro no subió por procedimientos policiales ni inspecciones controversiales. Eso es show pero no un volumen considerable. La recaudación de impuestos subió por voluntad de los contribuyentes: el dólar soja. Todo un mensaje de la realidad económica: permitan liquidar, busquen mayor actividad económica empresaria y la recaudación mejora. Ningún secreto.