El caso de FTX, exchange de criptomonedas creado por Sam Bankman-Fried, presentó problemas de liquidez, no dejó retirar a sus usuarios los fondos que les pertenecían y se encuentra al borde de la bancarrota desde entonces. Este escándalo generó un nuevo pánico en el mundo de las criptomonedas, haciendo que bitcoin, por ejemplo, pasara de valer alrededor de US$ 22.000 a oscilar entre los US$ 17.000 y US$ 16.000: