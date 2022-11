Sergio Massa: Blanqueo, intercambio con USA y el "cazabobos"

Engorroso intercambio de información con USA

Sobre el intercambio de información financiera con los Estados Unidos anunciado por Sergio Massa y que se firmaría en 2 semanas, el tributarista y CEO del grupo GNP, especializado en Consultoría Tributaria y de Negocios, Guillermo N. Pérez, explicó el mecanismo y las variantes del intercambio, lo que evidencia que no será fácil para la AFIP conseguir los datos buscados.

“Hoy existe un intercambio con EE.UU que es a pedido. Es decir, la AFIP tiene que investigar a una persona y encontrar elementos contundentes que le permitan convencer al Tesoro de los Estados Unidos para que éste se ponga a trabajar y envíe la información que la AFIP le están pidiendo. Si la AFIP no hace ese trabajo contundente o no lo logra, el Tesoro no hará nada. Con lo cual, este intercambio a pedido funciona muy relativamente, prácticamente nada”, explicó Pérez en declaraciones este viernes (25/11) a la radio FM Milenium.

“Otro pedido de información es el espontáneo, donde el país que quiere tener cuentas que deberían estar declaradas en otro país las informa de manera espontánea”, agregó el especialista sobre el segundo tipo de mecanismo y por último se refirió al que firmará el gobierno argentina próximamente: “el intercambio del que habla Massa es el automático, donde las partes se ponen de acuerdo en determinado período del año en el que se informarán sobre determinados activos en particular que en general son financieros. USA firmó 97 acuerdos de este tipo con otros países, donde esos países le informan de todo a los EE.UU, pero USA solo informa sobre el rendimiento de ciertos activos financieros. No informa sobre saldos ni los movimientos. Por lo tanto, nuestro acuerdo debería estar en esa línea”.

Guillermo Pérez ahondó sobre el tipo de información que brindaría el Tesoro y su relativa utilidad: “El hecho de que USA informe sobre rendimientos y no sobre saldos o movimientos, hace que la AFIP tenga que hacer un trabajo adicional y le pone más obstáculos para llegar a la naturaleza real del patrimonio no declarado. Además, USA no tiene una base de datos que diga cuál es el beneficiario final de las cuentas”.

‘Cazabobos’

En relación al intercambio de información y el blanqueo que adelantó Massa, el tributarista enfatizó: “la efectividad concreta de un acuerdo de información automático está limitado por el tipo de información que dará USA; que es de rendimientos, y porque llegará al 1er nivel y no al beneficiario final”.

Por lo tanto, para Pérez, “ este intercambio dependerá de cuán informado esté el contribuyente. Si no está informado y entra en pánico irá corriendo a pedir un blanqueo, si está muy informado quizás seguirá en la suya ”.

Y explicó por qué a los Estados Unidos no le podría interesar brindar su información: “EE.UU tiene mucho interés en que le informen a él, pero no al revés, porque ¿qué inversor de USA vendrá a la Argentina a dejar dinero no declarado? ¿qué le puede dar Argentina a USA? Nada”.

Por último, concluyó acerca de la estrategia del Gobierno: “ El blanqueo con el intercambio de información no deja de ser un elemento ‘cazabobos’ para gente que entre en pánico”.

Otras lecturas de Urgente24:

¿Puede evitar Rusia que Armenia resulte otra Ucrania?

La decisión que tomó la Corte para que juren los representantes del Congreso

Diputados cruzan el límite y ahora se escrachan con temas personales

El escándalo de los planes sociales salpica a Juan Manzur