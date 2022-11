En concreto, Tailhade subió la captura del tuit de Iglesias y dijo: "en cambio yo, @feriglesias, vi a tu hermano Pablo en situación de calle, en el barrio Piñeyro de Avellaneda, mientras te quejabas en el recinto de que no podías alquilar los dos departamentos que dejó tu madre, y que le afanaste en la sucesión. Fernando!".

Ante semejante acusación, Fernando Iglesias no se quedó callado y respondió: "Vos no viste a nadie. Te pasó ese dato el servicio que lo subió a Twitter, pero es falso. Mi hermano no está en situación de calle. Vive en la casa que le quedó de herencia, por acuerdo mutuo. Y vos sos un hijo de puta que te merecés la miserable vida que tenés. Difamador. Basura".

Qué pidió Cristian Ritondo en Diputados

Ante el lamentable episodio que ocurrió el último miércoles, este jueves 24/11 el diputado nacional Cristian Ritondo pidió una cuestión de privilegio para poner límites ante este bochornoso comportamiento.

En ese sentido, Ritondo planteó una cuestión de privilegio “que afecta a diputados de mi bloque y del interbloque. Lo primero que quiero hacer es repudiar el hostigamiento sostenido y permanente que viene teniendo el diputado Rodolfo Tailhade, exjefe del Servicio de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Espionaje”.

“La verdad que sus permanentes e infundadas acusaciones contra los miembros de la oposición forman parte de un intento evidente de amedrentamiento que es impropio de un miembro de esta cámara, y mucho más de quien va a ser futuro miembro del Consejo de la Magistratura”, expresó el jefe del bloque PRO.

A su vez, dijo que no sabía dónde basaba sus informaciones Tailhade, las cuales calificó de “mentirosas, que lo único que intenta es difamar, pero la verdad que ha presentado varias denuncias contra legisladores y dirigentes de nuestro espacio, y la verdad que ninguna de ellas encontró confirmación por parte de la Justicia, y ayer en su campaña difamatoria contra el diputado Fernando Iglesias, miembro de mi bloque, realizó imputaciones falsas, sobre temas que son estrictamente personales, familiares, que no tienen que ver con su labor legislativa, que no tiene ver con su patrimonio, que no tiene que ver con las funciones que cumple”.

“La verdad que esto pasa todos los límites”, sostuvo Ritondo, que acusó a Tailhade de hostigar también a las diputadas Graciela Ocaña y María Eugenia Vidal, “pero básicamente nos preguntamos si esta actitud tiene que ver con los que escuchamos el otro día. Ese famoso discurso que se lamentan mientras pide refundación de actos patrióticos, de concertaciones y de diálogos, y al otro día se meten con la familia de un dirigente de la oposición, mintiendo. Creo que en esta o en cualquier otra situación, los hijos, la familia, tienen que ver con otro grado de discusión”.

Por último, Cristian Ritondo consideró que con estas acciones “se desvirtúa la política, se desvirtúa el rol que tenemos como diputados nacionales, y afecta al funcionamiento y convivencia que tenemos que tener en este Parlamento”.