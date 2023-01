Semana para el olvido en el BCRA: Ventas, tasas y cauciones

image.png

Sobre esto, Portfolio Personal Inversiones cree que: El BCRA quiere mantener relativamente altas las tasas de muy corto plazo para mitigar la suba de los dólares financieros. O, como termina diciendo el BCRA en su comunicado, esto:

A pesar de que la maniobra pareciera contener a los dólares financieros, existe otro punto relevante en este aumento en la remuneración de los pesos de muy corto plazo y esta está en que se reducen los incentivos para adquirir instrumentos de más largo plazo, como lo sería un plazo fijo. Sobre esto, PPI detallaba que la medida:

A modo de ilustración, el M2 Privado (agregado que incluye circulante y cuentas a la vista), que viene creciendo al 69% anual, tendería a una tasa de crecimiento como la del M3 Privado (M2 Privado + Plazo Fijo), que lo hace al 88% anual. Para evitar este efecto, el BCRA tendría que subir la tasa de interés de la LELIQ, lo que ensancharía el spread entre plazos. Por ahora, no parece dispuesto a hacerlo.

Duro golpe en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)

La sangría de reservas continuó toda la semana, exceptuando las mínimas compras alcanzadas el martes 24/1, de modo rápido así fue cerrando cada jornada de la semana el saldo de la entidad:

Lunes: Ventas por US$ 56 millones

por Martes: Compras por US$ 2 millones

por Miércoles: Ventas por US$ 86 millones

por Jueves: Ventas por US$ 45 millones

por Viernes: Ventas por US$ 26 millones

Con este resultado, en la semana terminó desprendiéndose de aproximadamente US$ 211 millones y el rojo del mes quedó en US$ 76 millones.

Sobre esto, Portfolio Personal Inversiones profundiza: La oferta del agro se redujo de US$ 62 millones diarios a US$ 20 millones desde el 17/01. Así las cosas, en las últimas ocho jornadas, el Central viene vendiendo, en promedio, US$ 42 millones por día, lo que equivale a un ritmo mensual de US$ 840 millones.

¿Cómo podría evitarse esta pérdida de reservas? Restringiendo el acceso de la “otra” demanda al MULC como ocurrió en la primera quincena de enero. La magnitud del ajuste dependerá de la oferta de divisas que haya en el mercado oficial de cambios. Es decir, a mayor liquidación del agro, el ajuste requerido será menor para evitar una fuerte sangría de reservas. En caso de restringirse aún más la “otra” demanda, es menos doloroso hacerlo en enero y febrero, cuando la actividad económica tiene un piso estacional. En marzo, la estacionalidad de la economía sube y aquellos sectores dependientes de insumos importados, como la Industria Manufacturera, demandan más divisas. Específicamente, la estacionalidad de la producción industrial salta 18% mensual respecto de febrero, siendo la mayor variación mensual del año.

Más allá de estas particularidades, los efectos adversos sobre el nivel de actividad y la nominalidad, a la larga, son inevitables. Más allá de estas particularidades, los efectos adversos sobre el nivel de actividad y la nominalidad, a la larga, son inevitables.

