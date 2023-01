Premios Oscar, 10 claves para 10 nominaciones

El cine, tal como todo el arte, se disfruta, que es una condición individual antes que colectiva porque involucra valores no sólo estéticos. A menudo, el público discrepa con los críticos. En especial cuando los críticos invocan cuestiones que carecen de igual valor conceptual que quienes integran el público y son quienes sostienen el arte popular, multimillonario en costos tal como es el cine. Un caso muy característico, y que aparecerá en el listado siguiente es la obra de James Cameron, para Urgente24, notable pero para muchos críticos no lo es pero él tiene 3 de las 5 películas que más tickets vendieron en la historia. Y su filmografía completa todavía no llegó a los 2 dígitos. Quizás para los críticos esto no es valorable pero para una industria tal como lo es esta web, que si no hay clicks no puede financiarse, tal como si no se venden entradas no hay Hollywood, es un valor inapreciable convocar el sentir popular. Y en el caso de Avatar 2, Urgente24 ya opinió que le resultó excelente por una cantidad de motivos que no hay que reiterar. Aclarado esto, vamos a los comentarios de Figueira:

“Son 10 películas las nominadas pare el mejor film; son muy variadas, mucha presencia europea… y empecemos in crescendo, utilizando como eje las mencionadas por el The New York Times."

#Nº10: ‘Elvis’. Es una película grandiosa, ambiciosa, rebelde y estridente a la luz del viejo proverbio que reza “las últimas serán las primeras”. La imitación de Baz Luhrmann al Rey del Rock ‘n’ Roll es uno de sus esfuerzos más fuertes, y uno que logra, a través de pura intensidad, para superar las trampas de tantas biografías de artistas de la cuna a la tumba concebidas indiferentemente. Por desordenado y reductivo que sea, no se puede acusar a “Elvis” de indiferencia, o de falta de pasión o convicción. Tampoco se puede culpar a Austin Butler, realizando uno de los mejores papeles de estrella biográfica nominados al Oscar en la memoria reciente; por más apegado que pueda estar al acento de Elvis fuera de la pantalla, nunca se conforma con la imitación fácil.

Aun así, la actuación de Butler sería aún mejor si tuviera el beneficio de la atención total de Luhrmann. Y de todos los errores de cálculo en este pantano de melodías desencadenadas y una cinematografía extravagante, a menudo agradablemente indisciplinada, ninguno es más desconcertante que la decisión de contar la historia de Elvis desde la perspectiva del coronel Tom Parker. Parker, interpretado por Tom Hanks, en una de sus interpretaciones más gratificantes, emerge como un villano que distrae de forma tan opresiva que uno podría preguntarse si no debería haber sido incluido en el título."

ELVIS | Tráiler Oficial

#Nº9: "En ritmo ascendente, ‘Everything. Everywhere. All at Once’, (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo) una comedia de acción y artes marciales, un escaparate espléndido que abarca la carrera de Michelle Yeoh, un gran impulso profesional para Michelle Yeoh. Ke Huy Quan, un golpe para la representación de la madre asiática y un bienvenido recordatorio de que las películas de acción que presentan saltos cósmicos entre universos paralelos no tienen por qué ser dominio exclusivo de las películas de Marvel. Las fortalezas de “Everything Everywhere” son obvias, también lo son sus debilidades, entre las que destaca un enfoque conceptual tan vertiginoso y decididamente frenético que priva de encontrar un sustento emocional."

Everything Everywhere All at Once (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

#Nº8: "Y vamos escalando… ‘All Quiet on the Western Front’ (Sin novedad en el frente). La innegable destreza e inteligencia de la película de Berger, cuyas agonizantes secuencias de guerra de trincheras están escenificadas con una comprensión visceral de lo que las llamas, los proyectiles y los cuchillos pueden hacerle a la carne humana. El contundente virtuosismo del cine de Berger, que a veces asiente hacia las conflagraciones de la magistral “Come and See” de Elem Klimov, plantea la eterna pregunta de si una película de combate puede realmente llamarse una película contra la guerra, incluso si los propios sentimientos de Berger nunca están en juego. duda. Desafortunadamente, es la insistencia de la película en dejar muy claros esos sentimientos lo que finalmente la detiene: este “Todo tranquilo en el frente occidental” sería aún más fuerte sin sus cortes continuos a las negociaciones alemanas detrás de escena."

Sin novedad en el frente | Tráiler oficial | Netflix

#Nº7: "‘Top Gun: Maverick’, su toque específico es la forma en que convierte la aviación naval en su propia metáfora cinematográfica. En su esperanza por la nueva generación, pero su negativa a abandonar la vieja, su creencia de que las tecnologías aparentemente anticuadas aún pueden ser fuentes de placer, logro e incluso salvación, es una expresión profundamente sincera de fe en las películas, su pasado y su futuro."

Top Gun: Maverick | NUEVO Tráiler oficial (2022) SUBTITULADO - Tom Cruise

#Nº6: "'Avatar: The Way of Water ’ (El camino del agua) Asumo, un 6to. lugar inmerecido. Su falta de narrativa, complejidad o impulso, me parece francamente una explicación de por qué funciona tan bien como lo hace. El mundo aquí es y siempre será la historia, y las luchas de una familia amorosa y unida para dominar su nuevo entorno y sobrevivir a una amenaza peligrosa son todas las complicaciones que necesita."

Avatar: El Camino del Agua | Tráiler Oficial | Subtitulado

#Nº5: " Vamos a ' The Banshees of Inisherin', una comedia negra deliciosamente escrita e interpretada por Martin McDonagh. Esta historia de una amistad que se desintegra en una comunidad irlandesa insular es ese raro escaparate de actores de escala íntima que logra, en las vistas de la hermosa cinematografía de Ben Davis, una medida real de peso cinematográfico."

Los Espíritus de la Isla | Tráiler Oficial | Subtitulado

#Nº4: " ‘Triangle of Sadness ’ (Triángulo de la tristeza) Östlund es un mago de la coreografía y la puesta en escena, y su comprensión innata de la dinámica de causa y efecto es lo que le da a “Triangle of Sadness” su fuerza satírica. O, como expresara tan astutamente el crítico Michael Sicinski: “Si construyes un mundo en el que todos tienen un lugar asignado, es sorprendentemente fácil llevar ese mundo al caos total”."

Triangle of Sadness (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

#Nº3: "'Women Talking ’, ya casi en la cúspide de la crítica. Me gusta abordar la novela poderosamente argumentada de Miriam Toews sobre la agresión sexual, la responsabilidad y la supervivencia en una colonia menonita, 'Mujeres que hablan' continuamente minimiza e incluso oscurece su propia grandeza. Desde su paleta de colores apagados y desagradables hasta sus actuaciones estrictamente controladas, todo lo que nos muestra se pone al servicio riguroso de preguntas e ideas en brillante cascada: ¿Cuál es el costo y el valor del perdón? ¿Cómo logran las mujeres una libertad que apenas se les ha permitido imaginar?".

Women Talking (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

#Nº2: "Ya casi… las dos primeras. ‘The Fabelmans’. Steven Spielberg nunca ha sido un cineasta impersonal: ha estado canalizando sus sueños, recuerdos y deseos en la pantalla durante décadas. Y aunque “The Fabelmans” ofrece una especie de hoja de ruta profesional, es mucho más que la caza de huevos de Pascua glorificada de “Indiana Jones” que podría haber parecido en el papel. También es una obra mucho más dura y menos sentimental de lo que algunos podrían haber esperado de Spielberg; nunca antes se había cuestionado tan profundamente el poder de las películas para ocultar y fabricar, o su propio e inquietante dominio de ese poder."

The Fabelmans (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

#Nº1: "‘Tár’, el retrato elegantemente relajado de Todd Field de una renombrada directora de orquesta llamada Lydia Tár, el mundo enrarecido de la música clásica cobra vida casi panorámica en una serie de piezas construidas, escritas, dirigidas e interpretadas con una bravura genuinamente sinfónica. Puede que esto no sea una carta de amor al cine, pero es, en sus sinuosas tomas largas y fantasmagóricos largos, cinematográfico hasta la médula: por todo lo que puede deberse a Stanley Kubrick y Michael Haneke, también evidencia un dominio intrépido del medio más allá de lo que Field ha demostrado hasta ahora."

Mucho se ha escrito sobre la brillantez de la actuación principal de Cate Blanchett. (No se ha escrito lo suficiente sobre sus coprotagonistas Nina Hoss y Noémie Merlant). Pero incluso Blanchett deriva parte de su poder del puro entusiasmo de la construcción del mundo de Field, su intrincada comprensión de cómo funcionan las esferas personal y profesional de Tár. Los espacios a los que nos conduce —un escenario del New Yorker Festival, un aula en Juilliard, la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín— difícilmente podrían ser más concretos en sus detalles. Pero no hay nada rígido en las ideas que se arremolinan en esos espacios: sobre la cultura de la cancelación y el #MeToo, sobre el canon occidental y los artísticamente marginados, sobre las corrupciones del poder y la naturaleza irreductible del gran arte. Mucho se ha escrito sobre la brillantez de la actuación principal de Cate Blanchett. (No se ha escrito lo suficiente sobre sus coprotagonistas Nina Hoss y Noémie Merlant). Pero incluso Blanchett deriva parte de su poder del puro entusiasmo de la construcción del mundo de Field, su intrincada comprensión de cómo funcionan las esferas personal y profesional de Tár. Los espacios a los que nos conduce —un escenario del New Yorker Festival, un aula en Juilliard, la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín— difícilmente podrían ser más concretos en sus detalles. Pero no hay nada rígido en las ideas que se arremolinan en esos espacios: sobre la cultura de la cancelación y el #MeToo, sobre el canon occidental y los artísticamente marginados, sobre las corrupciones del poder y la naturaleza irreductible del gran arte.

TÁR (2023) Tráiler Oficial #2 Subtitulado

