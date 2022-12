Rusia no venderá a US$ 60 el barril y tiene flota fantasma

Los países que se han sumado a las sanciones creen que el establecimiento de un costo marginal del petróleo conducirá a una limitación de los ingresos de Rusia para financiar las operaciones de combate en Ucrania.

Según el G7, tal medida es "particularmente importante para garantizar el suministro de petróleo a los países de bajos y medianos ingresos".

El paquete de sanciones incluye "una prohibición completa de importación de todo el petróleo crudo y los productos derivados del petróleo transportados por mar en Rusia. Esto cubre el 90% de nuestras importaciones actuales de petróleo de Rusia. La prohibición está sujeta a ciertos períodos de transición (petróleo hasta finales de año y derivados hasta febrero) para permitir que el sector y los mercados globales se adapten, y una exención temporal para el petróleo crudo de los oleoductos para garantizar que el petróleo ruso se elimine gradualmente de manera ordenada", asegura el documento emitido por Bruselas.

El embajador de Polonia ante la UE, Andrzej Sados, citado por Reuters, dijo que el acuerdo prevé un mecanismo de revisión de precios que mantendría el tope en 5% por debajo del valor de mercado.

La titular de la Comisión Europea, la médica alemana Ursula von der Leyen, precisó que el techo del costo del recurso energético ruso sería ajustable.

El presidente Vladimir Putin, al comentar la noticia afirmó que Rusia no suministraría ningún producto al extranjero si fuera contrario a sus intereses.

El viceprimer ministro Alexander Novak, a su vez, indicó que Moscú no exportaría petróleo a países que fijaran algún precio tope, ni a US$ 60 ni a ningún otro costo.

Según él, tales restricciones significan interferencia en los instrumentos del mercado y Rusia interactuará con aquellos consumidores que estén listos para trabajar en las condiciones del mercado.

Agathe Demarais, de The Economist Intelligence Unit, en Foreign Policy (una publicación más anti rusa que la otra):

"Primero, los países occidentales están tratando de enviar una fuerte señal de determinación y unidad al Kremlin. En segundo lugar, los estados sancionadores tienen como objetivo degradar la capacidad de Rusia para hacer la guerra. En tercer lugar, las democracias occidentales apuestan a que las sanciones asfixiarán lentamente la economía rusa y, en particular, el sector energético del país. Cuando se juzga sobre la base de estos criterios, las sanciones funcionan claramente."

Veremos.

La flota

Recorte del Financial Times:

"Rusia ha acumulado silenciosamente una flota de más de 100 petroleros envejecidos para ayudar a eludir las restricciones occidentales sobre las ventas de petróleo ruso luego de su invasión de Ucrania, según analistas y agentes navieros.

El agente naviero Braemar estima que Moscú, que depende en gran medida de los petroleros extranjeros para transportar su crudo, ha agregado más de 100 barcos este año, a través de compras directas o indirectas.

La consultora energética Rystad dice que Rusia agregó 103 petroleros en 2022 a través de compras y la reasignación de barcos que prestan servicios a Irán y Venezuela, dos países bajo embargos petroleros occidentales.

El impulso del Kremlin para ensamblar lo que la industria del transporte de petróleo llama la "flota en la sombra" de Rusia es un intento de superar las nuevas restricciones internacionales sobre el petróleo del país. Estos incluyen una prohibición de la UE a las importaciones marítimas, que entra en vigor el lunes, y un nuevo precio máximo global de US$ 60 por barril, que el bloque respaldó el viernes 02/12 y es parte de una iniciativa más amplia del G7.

Los comerciantes dicen que la flota en la sombra reducirá el impacto de tales medidas, pero no llegará a eliminarlo.

Se espera que las medidas punitivas de la UE y el G7 aíslen a Moscú de una gran parte de la flota mundial de petroleros porque las aseguradoras tales como Lloyd's of London no cubrirán el reaseguro de los buques que transportan petróleo ruso, sea cual sea su destino, a menos que se venda por debajo del precio máximo.

Pero Rusia ha dicho durante mucho tiempo que no negociará con ningún país que imponga el techo, una postura que significa que puede negarse a suministrar petróleo bajo las condiciones establecidas por Occidente.

En su lugar, pretende utilizar su nueva flota para tratar de abastecer a países como India, China y Turquía, que se han convertido en mayores compradores de su petróleo a medida que Europa se ha reducido.

Las compras de cisterna en gran parte anónimas pueden rastrearse por el gran aumento de compradores nuevos o no identificados que aparecen en los registros. Los buques tienen generalmente entre 12 y 15 años y se espera que sean desguazados en los próximos años, dijo Anoop Singh, jefe de investigación de petroleros en Braemar. (...)".

Veremos.

Disparo en un pie

Los analistas esperan que las refinerías de China, India y Turquía, los principales destinos actuales del crudo ruso, absorban una mayor parte del petróleo afectado. Los 3 compradores han visto sus importaciones marítimas de crudo ruso casi triplicarse desde los niveles anteriores a la guerra hasta sumar más de 2 millones de barriles por día, lo que representa casi el 70% de los flujos marítimos de Rusia, según los datos de S&P Global Commodity Insights.

"Todavía hay mucha incertidumbre... aún no se ha establecido el nivel máximo de precios", comenta Shin Kim, jefe de análisis de suministro de petróleo y gas de S&P Global Commodity Insights. "Pero el impacto inicial del tope probablemente será silenciado ya que Rusia no querrá participar en el comercio con países que usan el tope de precios. Suponemos que el uso de servicios y seguros de envío de países que no estén dentro del marco de las sanciones se utilizará para mover una buena parte de crudo ruso", sentencia.

Pese a todo, se espera que estas sanciones y el tope al precio del crudo terminen afectando también a la oferta global de petróleo, que podría reducirse en unos cuantos cientos de miles de barriles ante la imposibilidad de Moscú de colocar a otras economías todo el crudo que antes vendía a Europa.

Desde S&P Global esperan que los nuevos obstáculos a la exportación deje fuera del mercado 1,5 millón de barriles diarios en el 1er. trimestre de 2023, pero esta cantidad disminuirá a medida que se encuentren más soluciones 'alternativas' a las sanciones.

Veremos.

