Impuesto a turistas: Polémica en Mar del Plata por la 'Ecotasa'

"Esta herramienta no está concebida para que vengan menos turistas sino más bien para generar inversiones y poner en valor sitios que son visitados por los mismos, este canon que abona el turismo, vuelve a la ciudad en mejoras", dijo.

Según aclaró, propietarios de inmuebles del partido de General Pueyrredon, menores de 18 años, personas con discapacidad, deportistas menores de 18 que asistan a eventos deportivos oficiales organizados por el estado nacional, provincial o municipal y deportistas que concurran a la ciudad a eventos deportivos quedarían exentos del pago.

La propuesta generó el absoluto rechazo del titular del Ente Municipal de Turismo (emtur), Bernardo Martín, quien dijo al medio local 'La Capital' que "no hay que crear nuevos impuestos" porque "ya la sociedad no tolera nuevas cargas ni nuevos impuestos".

"Mar del Plata está llevando adelante una promoción de su marca como nunca se hizo, con lo cual me parece innecesario", sentenció el funcionario.

La 'Ecotasa' en Bariloche

Según la web municipal, en Bariloche, desde su aplicación fueron construidos paseos como Paseo del Lago, el Paseo del Este, los miradores del cerro Capilla, cerro López y cerro Negro; bajadas a las playas públicas, cartelería informativa y mejoras en el Parque Municipal Llao Llao.

¿Cuánto pagan por la Ecotasa en Bariloche? En alojamientos de una estrella es de $90 por noche, en tanto que en aquellos de cinco estrellas se eleva a $480. En alojamientos sin categorizar o contingentes de jubilados es de $90 y en campings, de $40. Además, menores de 14 años, personas con discapacidad y deportistas federados no la pagan.

En Bariloche, la Ecotasa generó también toda una polémica desde el inicio que continúa vigente en la Justicia. En efecto, recién el año pasado el Superior Tribunal de Justicia desestimó un planteo de inconstitucionalidad de la Ecotasa de Bariloche realizado por un empresario hotelero.

Incluso, complementando sus argumentos, el Tribunal recordó que "Bariloche, como ciudad turística por excelencia y referencia nacional para el turismo extranjero, se encuentra sometida a una degradación extraordinaria del ambiente que acarrea un costo adicional de preservación y sostenimiento". Por eso, es razonable que "los servicios de mantenimiento y conservación de tales espacios e instalaciones sean solventados con el aporte de los turistas".

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación también hay otro proceso, por la Ecotasa, iniciado por el Estado Nacional, según el sitio 'Económicas Bariloche'.

El planteo de las partes

El empresario cuestionó que se trataría de un impuesto encubierto y no de una tasa, por lo que el Municipio no tendría facultades para crearlo. Además, sostuvo que no existiría prestación de servicio público concreto e individualizado con el que se corresponda el cobro de la mencionada tasa. También sostuvo que su valor era desproporcionado, que implicaba un doble gravamen y que afectaba el derecho de propiedad.

El Municipio argumentó que las ordenanzas fueron legalmente sancionadas por el Concejo Deliberante en el marco de la autonomía municipal, consagrada constitucionalmente. Además, que el tributo busca dar respuesta a la mayor demanda de servicios y a la carga sobre el medio ambiente que genera la afluencia de una gran cantidad de turistas. Destacó que el dinero recaudado se revierte de forma positiva en los propios turistas y en el territorio y que con lo recaudado hasta el momento se emprendieron diversas obras de mejoramiento de la infraestructura turística.

El dictamen del Procurador opinó que la norma cumple con el principio de legalidad en materia tributaria, pues están correctamente definidos en la Ordenanza los servicios que la Municipalidad ofrece a los sujetos obligados al pago. También destacó que el programa 'Ecotasa' forma parte del presupuesto anual y que la "Comisión Ecotasa" controla y fiscaliza la inversión de lo recaudado.

