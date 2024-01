Pymes vs. AFIP: CAME sale a defender a los vulnerables

A diferencia de las grandes empresas, las pymes no tienen la capacidad de acceder de manera rápida y sencilla al crédito bancario, por lo que no pueden realizar un comparativo entre la tasa que cobra la AFIP y las tasas bancarias. A diferencia de las grandes empresas, las pymes no tienen la capacidad de acceder de manera rápida y sencilla al crédito bancario, por lo que no pueden realizar un comparativo entre la tasa que cobra la AFIP y las tasas bancarias.