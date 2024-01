Guillermo Francos y la 'no-amenaza'

"No fue una amenaza, tal vez se interpretó equivocadamente. Lo que dijo el ministro es que todas las provincias demandan fondos y cuando no hay fondos, se suprime la transferencia porque no hay plata para mandar. Y ahí las provincias van a tener problemas. No es una amenaza: es una realidad", explicó Guillermo Francos este jueves en declaraciones a Radio Rivadavia al querer defender y justificar al ministro de Economía.