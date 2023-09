Prepagas: Los datos solo son comparables con los de 2001

El camino no ve la luz y lleva indefectiblemente a que, por primera vez, la generación actual no logre superar en posesión de bienes y servicios a sus padres. Algo que en la Argentina no se producía desde hace al menos 80 años. Hoy, llueven historias de hijos que, tras intentar independizarse, deben volver a la casa de sus padres porque no pueden afrontar por ejemplo, alquileres como los actuales, además de servicios por las nubes.