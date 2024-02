Para esta consultora, Javier Milei ganó con la caída de la 'Ley Ómnibus'

Pero en esta disputa no calcularon que enfrente hay una nueva forma de hacer política. En esta nueva concepción de lo político no se entra en la lógica de “la casta” porque se termina siendo absorbido por ella. Pero en esta disputa no calcularon que enfrente hay una nueva forma de hacer política. En esta nueva concepción de lo político no se entra en la lógica de “la casta” porque se termina siendo absorbido por ella.

"Entonces, en esta negociación unos esperaban que se siga la lógica tradicional de la política y otros se jugaban a evitar ese chantaje en una apuesta por todo o nada. El resultado de esta tensión fue una ruptura."

Las 2 razones por las que ganó el gobierno de Javier Milei

Gonzalo A. Juan, Director Consultora Vuelta de Obligado, explica que: "En primer lugar, si bien el gobierno momentáneamente se queda sin una ley que implicaba una serie de cambios a largo plazo y un cierto aumento de la recaudación, con este resultado empieza a preparar el terreno para las elecciones legislativas del año que viene. El presagio del presidente Milei de que la casta no quiere el cambio y se opone a los intereses de los argentinos se ve patente en la votación de esta ley en el congreso."

Es por eso que el gobierno pedirá el apoyo de la población para barrer a la casta, configurar un nuevo congreso y poder avanzar con el cambio. La casta te pone palos en la rueda, ayúdanos con tu voto y saquémosla del congreso.

"En segunda instancia, el gobierno puede demostrar de esta manera que no pacta con la casta, sino que la doblega. Y la herramienta para hacerlo es el financiamiento que los gobernadores necesitan."

"Al sacar el capítulo fiscal, negándose a coparticipar el blanqueo, reinstaurar ganancias y pagarle a las cajas provinciales de jubilación con los fondos del ANSES, el gobierno pega en la recaudación de las provincias y ahoga a los gobernadores."

"¿Cuánto pueden tardar en volver a pedir fondos de rodillas ofreciendo a cambio la aprobación de leyes? Pero esto ya sucedería en una lógica inversa, no son los gobernadores quienes ponen las condiciones y tienen a mal traer al ejecutivo, sino que es el gobierno quien establece los parámetros y cede a cuenta gotas."

En esta lucha entre la nueva y la vieja política se avecinan muchos y nuevos capítulos, pero por lo menos en la primera batalla hay un claro ganador, aunque el relato de la casta no nos lo permita ver a simple vista.

