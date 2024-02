Salud: Denuncian que Javier Milei suspendió la entrega de medicamentos oncológicos

Presupuesto cero para salud pública

La dependencia estaba encargada de proveer medicación a pacientes sin cobertura que padezcan cáncer, enfermedades crónicas incapacitantes y patologías agudas urgentes La dependencia estaba encargada de proveer medicación a pacientes sin cobertura que padezcan cáncer, enfermedades crónicas incapacitantes y patologías agudas urgentes

"Es decir, el presupuesto cero alcanzó a la salud pública, como a los salarios de los estatales, a la comida de los comedores y a las transferencias a las provincias. Luego de la caída del tratamiento de la Ley Ómnibus, nos prometen más de eso. ¿Cuál será la próxima víctima? ¿La vacunación obligatoria? ¿El tratamiento para el HIV? ¿Los programas de salud reproductiva? ¿El tratamiento para las enfermedades especiales, como la lepra y la tuberculosis?", graficó Yabkowski.

Y concluyó:

Es difícil encontrar calificativos para semejante brutalidad antipopular y antisanitaria. La ley del mercado dice que quienes tengan dinero van a poder adquirir sus medicamentos. Y los que no, serán descartados. Esa no es la Argentina que soñaron nuestros abuelos inmigrantes y por la que lucharon varias generaciones de trabajadoras y trabajadores. Es urgente frenar esta escalada contra la salud del pueblo argentino Es difícil encontrar calificativos para semejante brutalidad antipopular y antisanitaria. La ley del mercado dice que quienes tengan dinero van a poder adquirir sus medicamentos. Y los que no, serán descartados. Esa no es la Argentina que soñaron nuestros abuelos inmigrantes y por la que lucharon varias generaciones de trabajadoras y trabajadores. Es urgente frenar esta escalada contra la salud del pueblo argentino

El Gobierno de Javier Milei desmiente

Desde el Gobierno desmintieron la suspensión del programa y, además, denunciaron a exfuncionarios de Desarrollo Social por irregularidades.

La resolución ministerial del 2 de febrero, que salió publicada en el 'Boletín Oficial' y fue firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, habría sido malinterpretada, ya que anunciaban la "suspensión de la Disposición de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) N°1 del año 2016".

Según publica hoy 'TN', la disposición 1/2016 establece las condiciones de contratación de las empresas que proveen los medicamentos y el procedimiento de obtención de presupuesto, tal y como lo tienen todos los organismos del Estado. Las compras se hacen por medio de licitaciones o contrataciones, pero siempre bajo requisitos preestablecidos.

Lo que hizo el Ministerio de Capital Humano es suspender dicha disposición y abrir nuevamente un concurso de proveedores. "El programa sigue funcionando. Desmentimos que el lugar esté cerrado. Si hoy alguien necesitara ir a buscar medicamentos, lo va a poder hacer porque la entrega está garantizada", afirmaron voceros de la cartera. " Es solo un trámite administrativo", agregaron.

Esto se dio después de que el Ministerio denunciara irregularidades en la DADSE. Mientras la investigación avance, informaron que el programa va a pasar a depender del Ministerio de Salud, con todo su presupuesto.

Irregularidades y medicamentos

La denuncia que hizo la ministra Sandra Pettovello contra exfuncionarios de la DADSE recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Julián Ercolini. Desde el organismo aseguran que quienes estaban a cargo de contratar a los proveedores de medicamentos cometieron los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En la denuncia, detallan que la Dirección "adoptó un sistema de selección de proveedores que viola la normativa vigente", lo cual se descubrió durante un relevamiento que se hizo a fines de diciembre, en el que comprobaron que en 2019 se había hecho una auditoría por parte del Ministerio de Salud, en donde se detectaron irregularidades en las contrataciones.

"La DADSE no implementó nunca un procedimiento seguro, claro, transparente y razonable para la selección de los proveedores de los medicamentos, y ello incumpliendo no solo las recomendaciones de los sistemas de control, sino también de la normativa vigente en materia de contrataciones de la APN", afirmaron.

En cuanto a la práctica de la selección, detallaron que "se realizaba vía emails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente, ni se certifica su titularidad".

"Una vez recibidos dichos emails, los supuestos proveedores remitían presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno, y es en virtud de tales presupuesto que la administración correspondiente, siguiendo la Disposición dictada en el año 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al cual comprarle los costosísimos medicamentos, sin siquiera hacer un cuadro comparativo como exige dicha norma por ejemplo", agregaron.

Pagos en efectivo a proveedores de medicamentos

Además, "se observaron incumplimientos en la presentación de la documentación exigida, debilidades o ausencia de tareas de monitoreo y/o seguimiento, y cierre de las actuaciones, entre otros", señalaron, y detallaron que se verificó la existencia de pagos en efectivo, "una práctica contraria a lo establecido por la normativa vigente y a las prácticas razonables para un sistema de control interno eficiente".

"Pese a estar advertidos al respecto por una auditoria oficial, no hicieron nada para modificar dicha anómala situación, y todo ello en perjuicio del Estado Nacional por los elevadísimos e inconmensurables montos involucrados", cuestionaron funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

Por último, aclararon:

Resulta imperdonable que, a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles, haya negocios cuyos montos se determinaran en la presente denuncia. Insistimos, a los ciudadanos que recurren al Programa se les mantendrá el subsidio Resulta imperdonable que, a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles, haya negocios cuyos montos se determinaran en la presente denuncia. Insistimos, a los ciudadanos que recurren al Programa se les mantendrá el subsidio

Sin embargo, desde la Junta Interna de ATE Desarrollo Social, Ingrid Manfred afirmó: "Siempre en los cambios de gestión hay incertidumbre y es hasta lógico que se hagan auditorías. Pero nunca se vivió esto: que se le quiten horas extra a los trabajadores y que esté todo parado".

Una exfuncionaria del área que conoce en detalle el circuito que recorren los programas de la DADSE también preguntó:

"¿Cómo pueden decir que no está paralizada si no hay funcionario con firma habilitada para gestionar nuevos trámites? En promedio ingresan alrededor de 60 expedientes por día al organismo y no hay firma desde el 10 de diciembre a la fecha. Esas personas que llegan con una necesidad concreta y, en general, urgente, no están recibiendo respuestas".

