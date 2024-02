Bochorno de LN+ con 'tuits' de Sandra Pettovello

"Si, no, no, lo compartió su equipo, hay un comunicado que me pasó la producción, ahora lo leemos", le dice otro de los periodistas de LN+.

Unos minutos después, comparten un tuit del ministerio de Capital Humano, que no era el mismo que el anterior, sino otro que explicaba que la ministra Sandra Pettovello "salió a recibir a los manifestantes y los invitó a que ingresen de a uno para identificarlos y escuchar sus reclamos".

En ese momento recién aclaran que la ministra no tiene cuenta personal en X (Twitter): "todo eso es falso", se corrigen.

El asunto es que era muy sencillo comprobar que no era la cuenta de Sandra Pettovello, ya que en la descripción del perfil de dicha cuenta aclara, bien visible, que se trata de "Cuenta sarcasmo".

Además, con sólo ver algunos de los tuits anteriores, también era fácil comprobar que se trata de una cuenta parodia.

Quizás la responsabilidad del caso no haya sido del periodista sino de la producción de LN+, aunque ante la duda podría haber chequeado personalmente -bastaba sólo con ingresar a dicha cuenta de X/Twitter- y evitar el papelón.

Como mencionábamos al comienzo de la nota, más allá de lo anecdótico del asunto, abre un debate sobre la responsabilidad periodística y el chequeo de fuentes de LN+, sobre todo cuando era tan simple reconocer una 'fake'.

En las redes sociales cada vez hay más cuentas falsas que parodian a políticos. De hecho hace unas semanas, el propio Javier Milei se puso a discutir en Twitter con un Axel Kicillof fake.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lic_pettovello/status/1753251143319265405&partner=&hide_thread=false Felicito al periodismo responsable que sabe leer bios, checkear emails y por sobre todo entender el sarcasmo. Muy bien LN+! pic.twitter.com/sg247eOr03 — Sandra Pettovello (@lic_pettovello) February 2, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lic_pettovello/status/1753416587204280361&partner=&hide_thread=false Escupí todo cuando leyó el user de gmail. No puede ser. Este país es un meme. Fin. https://t.co/xzOmxRs6tO — Sandra Pettovello (@lic_pettovello) February 2, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lic_pettovello/status/1753266439555788919&partner=&hide_thread=false No hay caso. Va el dibujito a ver si así entienden. pic.twitter.com/3Vgp8gPUnE — Sandra Pettovello (@lic_pettovello) February 2, 2024

