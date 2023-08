Misterio: País hecho pelota pero suben bonos de Ucrania

El acuerdo con el FMI no hay que evaluarlo sólo por el monto de la operación -y Sergio Massa lo sabe, más allá de la histeria de La Cámpora y otros K- sino por lo que trae aparejado -por ejemplo, en la cotización de los bonos-, y el caso de Ucrania es interesante al respecto.

moneda-ucrania.jpg Moneda Ucraniana, un caso para analizar en la Argentina donde ya no existen las monedas.

Bonos ucranianos

Veamos la venta más novedosa de humo (en este caso, ucraniano), explicado por Daria Mosolova y Sally Hickey en Financial Times:

"(...) La deuda de Kiev se desplomó tras la invasión de Rusia en febrero de 2022, y los precios se hundieron aún más después de que los acreedores extranjeros votaran a favor de congelar los pagos de intereses de los US$ 20.000 millones en bonos internacionales del país.

Pero los precios han subido más del 50% desde principios de junio, colocando a los bonos ucranianos entre los de mejor desempeño en los mercados mundiales de renta fija este año, ya que un flujo constante de ayuda extranjera refuerza las reservas de divisas de Kiev, mientras que las previsiones para la economía del país se han convertido recientemente. algo menos sombrío.

“El mercado está tratando de resolver: cuando finalmente tengamos la reestructuración, ¿a qué nivel se negociarán los bonos?” dijo Daniel Wood, gerente de cartera de mercados emergentes de William Blair.

“Cualquier buena noticia (crecimiento, un alto nivel de reservas de divisas, un acuerdo con el FMI) será bien recibida por los inversores, porque eso significa que el valor de recuperación de los bonos [de Ucrania] será más alto de lo que el mercado está valorando actualmente".

Las reservas de divisas de Kiev han subido a un máximo histórico de US$ 41.700 millones a medida que sigue llegando la ayuda financiera de los países occidentales, según datos del banco central publicados a principios de esta semana.

Los inversionistas dicen que la revisión del FMI en junio de su programa de préstamo de US$ 15.600 millones a 4 años a Ucrania, que permitió a Kiev retirar inmediatamente US$ 890 millones para apoyo presupuestario, también ayudó a impulsar el reciente repunte. Los inversionistas dicen que la revisión del FMI en junio de su programa de préstamo de US$ 15.600 millones a 4 años a Ucrania, que permitió a Kiev retirar inmediatamente US$ 890 millones para apoyo presupuestario, también ayudó a impulsar el reciente repunte.

El FMI había señalado a finales de junio que la economía de Ucrania crecería entre 1% y 3% en 2023, mejorando las previsiones anteriores que apuntaban a una contracción del -3% este año. La invasión de Rusia provocó que el PIB de Ucrania cayera -29% en 2022.

Con el conflicto prolongándose durante más de 18 meses, la deuda ucraniana sigue cotizándose a niveles que implican que una reestructuración es una certeza y los acreedores recibirán una severa amortización del valor de sus bonos. Pero la evaluación del mercado de cuándo es probable que recuperen los inversores ha aumentado.

Un bono denominado en dólares con vencimiento en septiembre de 2025 se cotiza actualmente a US$ 0,31, frente a los US$ 0,20 de principios de junio. Otros bonos en moneda extranjera han registrado ganancias similares.

Los mayores tenedores de bonos internacionales de Ucrania son BlackRock, Pimco y Fidelity, según los datos recopilados por Bloomberg.

"Es un rendimiento bastante bueno en 2 meses", dijo Giancarlo Perasso, economista principal de renta fija PGIM, que también tiene algo de deuda ucraniana. (...)."

