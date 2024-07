Mar Argentino: Se diluye el sueño del offshore en la costa bonaerense

Como no cumplieron con las unidades de trabajo mínimas requeridas, las firmas tuvieron que pagar US$11.158.650 por el área CAN 111 y 2.225.000 por el área CAN 113. También, abonaron el canon de exploración correspondiente al periodo fiscal 2023 por un monto de $33.219.250 por el área CAN 111 y $34.545.339 por el área CAN 113.