Mercados atentos: Dudas y tensión por las nuevas medidas de Luis Caputo

El Ministerio de Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares… — Ministerio de Economía (@Economia_Ar) July 14, 2024

Los anuncios desde Estados Unidos

El anuncio se produjo luego de que Javier Milei hablara desde Estados Unidos del inicio de una etapa de "recrudecimiento monetario", por la cual el Banco Central dejará de emitir dinero también para comprar divisas, con el fin de contener la inflación y la subida de los tipos de cambio paralelos.

También Luis Caputo afirmó que, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, siguen "sembrando a la par que solucionan los problemas económicos" luego de visitar Estados Unidos.

Desde su cuenta de 'X', sostuvo que el viaje al país norteamericano fue "tremendo" y aseguró que la Argentina "será próspera".

Luis Caputo dijo que la política de emisión cero que se pondrá en marcha a partir del hoy derrotarán definitivamente a la inflación y señaló que se terminarán de cerrar los "grifos" de emisión de pesos Luis Caputo dijo que la política de emisión cero que se pondrá en marcha a partir del hoy derrotarán definitivamente a la inflación y señaló que se terminarán de cerrar los "grifos" de emisión de pesos

Primero fue el del déficit fiscal, luego el de los intereses por el pago de los "pasivos remunerados" del Banco Central y la próxima semana se cerrarán la canilla de los "puts" de los bancos.

Milei había fundamentado esta decisión por la "anomalía" observada por el gobierno de que los dólares financieros seguían aumentando al mismo tiempo que el Banco Central sigue comprando dólares.

Consultado sobre si la inflación "el mes próximo" volvería a bajar, Luis Caputo dijo "esperemos que sí", pero se cubrió señalando que no hay que mirar tanto el "mes a mes".

Tal vez julio se mantienen igual porque el dólar subió a $1.400, yo creo que eso no debería tener impacto, aunque sí puede tener un poco de volatilidad Tal vez julio se mantienen igual porque el dólar subió a $1.400, yo creo que eso no debería tener impacto, aunque sí puede tener un poco de volatilidad

La reacción del mercado, según los especialistas

La medida, que algunos economistas tildaron de "kirchnerista" por ir en contra de las ideas antiintervencionistas que pregona Javier Milei, genera dudas sobre la reacción de los mercados.

Anticipan un arranque de lunes cauteloso, a la espera de la implementación del esquema de "emisión cero" a través de la compra de dólares en el mercado cambiario (MULC) y en el que los pesos emitidos por esta vía serán reabsorbidos vendiendo dólares al valor del CCL.

Y se atreven apenas a deslizar algunos escenarios en medio de la gran confusión, múltiples dudas y acusaciones contundentes sobre el núcleo del gobierno libertario.

El analista Christian Buteler manifestó: "Lejos de ir en busca de un tipo de cambio libre cada vez se interviene más, dado que ahora el BCRA pasa a VENDER dólares en el CCL (altamente criticado, y con razón, durante la gestión anterior). Por qué no correrse directamente y dejar que el precio se determine x oferta/demanda".

"Los dólares deberían ser comprados con superávit fiscal, pero (siempre hay un pero) sin recomposición de reservas cómo sostenes la paridad de los bonos? Si los bonos no mejoran el riesgo país no baja y la posibilidad de rolear los vencimientos del 2025 se aleja", añadió y dejó otra conclusión: "Nos alejamos de los programas económicos para acercarnos a medidas salvadoras que nos puedan revertir el resultado en lo inmediato".

"El BCRA le compra barato los dólares al exportador y los vende más caros en el CCL y se queda con US$ 37 del exportador (100 que le compró menos 63 que vendió). En otras palabras, estafa dos veces al exportador: 1) cuando le compra sus dólares a un tipo de cambio menor a la del mercado y 2) cuando usa sus dólares comprándole barato y vendiendo más caro", y aseguró: "el kirchnerismo volvió al gobierno".

"La macroeconomía de los próximos meses entrará en un juego de gallina. Si el mercado cree que están dispuestos a hacer lo que dicen, el dólar debería estabilizarse y bajar. Si creen que no lo harán o que no podrán sostenerlo, la estabilización se frenará y con ello las chances de recuperación. Si lo logran, habrán ganado una segunda estrella y allanado el camino hacia la eliminación del cepo más adelante en el año, sin lo cual creo que no hay posibilidades genuinas de reactivación. Si no lo logran, entraremos en terreno desconocido", agregó Luciano Cohan.

"Es difícil, pero me animo a ser optimista. Se apoyan, creo yo, en uno de sus principales activos. Están medio locos y les gusta ganar apuestas que nadie cree que pueden ganar. Replican el método que funcionó con la política fiscal ahora con la monetaria", concluyó.

"Está claro que el objetivo del anuncio es bajar la brecha. Veremos finalmente cuánto se deriva por este nuevo mecanismo del oficial al paralelo. A mi parecer en vez de hacer esto es mejor unificar y usar la tasa".

Carlos Rodríguez, el ex asesor económico de Javier Milei, señaló que "inventan esta maniobra de venderlo al CCL que es 900 + brecha y la brecha es 50% o más. Otro curro con la excusa para mileitontitos de que no van a emitir más".

Alejandro Cacace, secretario parlamentario del bloque radical, remarcó cuatro ejes: "La esterilización sirve para sostener el tipo de cambio fijo y contener la inflación. Debilita la acumulación de reservas y refuerza la necesidad del cepo para sostenerse", resumió en los primeros dos.

Y finalizó: "Los tipos de cambio diferenciales perjudican a los exportadores: les pagan poco por lo que liquidan y ya están afectados por las retenciones. Encarece el acceso al dólar para los importadores, dificultando la compra de insumos".

Ramiro Castiñeira, el director de la consultora Econometría, tomo la misma dirección y resumió: "El crecimiento económico (la economía ya tocó piso), el repunte del crédito privado, las inversiones que lleguen con el RIGI y el blanqueo, aumentarán la demanda de pesos y la única fuente será la liquidez, hoy en pasivos públicos".

"La demanda de pesos aumentará por estos factores, sumado al colapso de la inflación. Sin nueva oferta de pesos (emisión cero), la liquidez paulatinamente se transformará en demanda genuina de pesos. El sector privado si quiere pesos, venderá las LEFI al Estado. Al reducirse el excedente de pesos en la economía, llegará un punto en que los controles cambiarios ya no serán necesarios y Argentina recuperará la libertad cambiaria que siempre pierde cuando gobierna el kirchnerismo, entre tantas otras libertades económicas", subrayó.

Fernando Marull, consultor en FMyA manifestó: "El BCRA comprará en Mulc y venderá en el CCL. ¿Con qué bonos?".

Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora, opinó: "Hay que ver cómo digieren esta decisión inédita, que no resuelve la dificultad de generar dólares ante los vencimientos de deuda y la escasez de divisas del BCRA. No me animaría a dar un resultado contundente de una respuesta positiva. Habrá cautela, una actitud de 'esperar y ver', en el mejor de los escenarios".

"La reacción debería ser una presión a la baja de MEP, CCL y bonos, ya que implica resignar la posibilidad de acumular reservas. Podría haber impacto en el nivel de actividad, las expectativas de recuperación pasarían al último trimestre", afirmó el analista Diego Martínez Burzaco.

"Podría haber un limitado descenso de la brecha. Los bonos en dólares podrían arrancar cautelosos, ya que la acumulación de reservas ingresaría en una etapa de pausa. También los ADRs responderían con prudencia y volatilidad tras la recuperación reciente, a raíz de las preocupaciones sobre los tiempos y motores disponibles para un repunte de la actividad. Los inversores seguirán atentos las señales del FMI y la posibilidad de un nuevo programa con fondos frescos", explicó el economista Gustavo Ber.

"Deberían acompañar con la suba de tasas", dijo Jorge Vasconcelos, economista jefe de Ieral de Fundación Mediterránea, y agregó que "se va a justificar el mayor costo financiero de la deuda con la ganancia cuasifiscal de vender dólares en CCL". "¿No sería más lógico implementarlo con tipo de cambio flotante? Sería flotación sucia, de todos modos", cuestionó.