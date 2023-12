Pino remarcó que la medida de subir las retenciones lógicamente no cayó bien entre los productores, pero aclaró que no por eso cortarán lanzas ni se sienten “defraudados” con un gobierno que asumió apenas hace pocas horas y que además los convocó al diálogo.

“En ese contexto, como representantes del sector y como venimos diciendo desde hace años, dijimos que la medida no nos satisface, no estamos de acuerdo con la medida. Estamos de acuerdo que el equipo económico, a 48 horas de haber asumido, plantee un plan de gobierno. Este plan, como ellos dijeron va a necesitar el aporte del sector exportador llevando a un 15% las retenciones”, explicó.

Además, Pino señaló, en función de la charla con los funcionarios, que se terminan las restricciones comerciales al sector. Afirmó que se habló de “la liberación total de todo ” y que “las cuantificaciones” se “terminan a partir de hoy”.

“Eso es una manera de trabajar en un país lógico, no podés tener restricciones e intervencionismo de mercados que genera distorsiones horribles”, precisó.

Y agregó: “Se comprometieron a armar mesas técnicas de trabajo de cada producción que nosotros propongamos ver. Estamos convencidos de que las retenciones es el peor impuesto que puede tener una producción”.

No estamos defraudados porque es un gobierno que acaba de asumir y nos cita y nos invita a conversar. No nos gusta la medida, pero vamos a trabajar en función de ver cómo se maneja esto No estamos defraudados porque es un gobierno que acaba de asumir y nos cita y nos invita a conversar. No nos gusta la medida, pero vamos a trabajar en función de ver cómo se maneja esto

Como consuelo, los dirigentes de la Mesa de Enlace se fueron con la promesa de que se revisará sector por sector, para eventualmente definir una lista de exclusiones en el caso de que se confirme que la suba de retenciones afecte la rentabilidad de los productores.

También les prometieron que esta medida es "temporal". Pero sobre esta promesa, los dirigentes rurales se mostraron un tanto incrédulos.

“Cada vez que nos pidieron un esfuerzo lo hicimos y nunca mas se sacó. La temporalidad no existe. Las retenciones se anunciaron primero por seis meses y ya vamos por 21 años”, indicó Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria, recordando que el origen de esta etapa con el impuesto aduanero se remonta a la crisis de 2002, luego de la devaluación en el gobierno de Eduardo Duhalde.

Por su parte, Elbio Laucirica, titular de CONINAGRO, planteó que "hay algunos sectores de las economías regionales que se ven muy perjudicados porque los beneficios de una devaluación no la tienen porque están vendiendo en el mercado interno".

“Con 15% de retenciones muchas economías regionales vinculadas a nuestras cooperativas, como el caso de la lechería, no resistirían. El Gobierno tomó nota de nuestros planteos y pedimos correcciones antes de enviar el proyecto y debate al Congreso”, agregó.

“Estamos convencidos de que las retenciones son el peor impuesto que puede tener la producción”, dijeron los dirigentes de la Mesa de Enlace, que ahora esperan la convocatoria a una mesa técnica, para discutir sector por sector el impacto de este medida antes de que se envíe el proyecto de ley a Congreso.

