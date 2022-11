La sequía y cuántos dólares se pierden siendo "optimista"

Sequía histórica: Peligra el PBI argentino por las olas de calor La sequía y su impacto en la economía argentina, siempre necesitada de dólares.

Entre 2001 y 2018, ONU-Agua informó de que un 74% de todos los desastres naturales estaban relacionados con el agua.

La reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, celebrada en Egipto, instó a los gobiernos a integrar más el agua en los esfuerzos de adaptación, siendo la primera vez que se hace referencia al líquido elemento en un documento final de estas conferencias anuales en reconocimiento de su importancia crítica, señaló la Organización Meteorológica Mundial.

Más de medio país con sequía

El Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), una organización internacional que monitorea los eventos climáticos, confirmó la grave situación de la Argentina.

Según SISSA, casi el 60 por ciento de la superficie del país se encuentra afectada por un marcado déficit hídrico, con un panorama de “sequía extrema y excepcional” hasta estados “anormalmente secos”, según lo revela su último estudio.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y algunas del norte, son las más afectadas.

Según el informe, el 10 por ciento del territorio argentino atraviesa una “sequía excepcional”; el 14, una “sequía extrema”; el 11, una “sequía severa”; el 12, una “sequía moderada”, y el 11, una situación “anormalmente seca”, mientras que el 40 por ciento no está alcanzado por dicha emergencia hídrica.

Por su parte, la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca presentó el informe del mes de octubre donde calculó que hay 163 millones de hectáreas afectadas por la sequía, en diversas provincias argentinas, de las cuales 22 millones sufren una severa falta de humedad para el desarrollo de los cultivos.

A la hora de enumerar los efectos de la sequía en las actividades productivas, los expertos indicaron “retraso en fechas de siembra, fuerte impacto en ganadería con descarga de campos, ventas de vientres y suplementación”.

Los 3 escenarios para 2023

La Bolsa de Comercio de Rosario planteó 3 escenarios de exportaciones de granos en 2023:

El optimista que calculó unos US$ 9.560 millones menos que en 2022. El Realista sube a US$ 12.586 millones menos y el Pesimista asciende a US$ 15.842 millones menos, lo que resulta alarmante para el Gobierno nacional y su necesidad persistente de divisas.

La entidad explicó que en un escenario “realista” en soja se plantea un rinde de 25 quintales por hectárea, cuatro puntos por debajo del promedio, con una cosecha proyectada en 40,8 millones de toneladas, 1,4 millones menos que en la campaña pasada y 8 millones menos que en el promedio del último lustro.

