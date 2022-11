A matar o morir: Se calentó la previa al 6D por CFK

#TodosConElla y #TodosAComodoroPy eran los hashtag más usados en Twitter durante la tarde de este martes 29 de noviembre. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, convocó: "El día de la sentencia a CFK, todos a la calle".

En definitiva, las dos coaliciones -Juntos por el Cambio y el Frente de Todos- buscarán imponer su relato en la previa así como también luego de la sentencia y las sucesiones instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

cristina clarin.PNG

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK) volvió a defenderse pensando más en la opinión pública y el electorado que en las acusaciones del Tribunal Oral Federal Nº2. "Debo decir que fui generosa al decir que esto es lawfare. En realidad, más que lawfare, esto es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento, que se inició a partir de la increíble diatriba, a los 20 días, que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a Derecho sino cual editorial del diario Clarín o del diario La Nación", comenzó la dirigente peronista.

"12 días después de ese 1º de septiembre en el que me disparan para intentar asesinarme pero no sale la bala, Clarín titula en su tapa: 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá'. Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Freud se toma esas licencias y explica lo que hace el subconsciente muchas veces", arremetió desde su despacho en el Senado.

Tras sus palabras finales en la causa Vialidad por supuesta corrupción en la obra pública entre 2003 y 2015, el Tribunal confirmó que la sentencia se conocerá el próximo martes 6 de diciembre.

Al mezclar las acusaciones con el atentado de Fernando Sabag Montiel, en su idea de que "todo tiene que ver con todo", CFK reclamó porqué a los gobiernos K se los investiga por asociación ilícita mientras que a La Banda de los Copitos y supuestas relaciones empresarios y militantes opositores no.

Luego, reprochó: "¿En serio creen que nuestros gobiernos configuraron una fraude en perjuicio de la administración pública? ¿mi gobierno que entregó un país desendeudado, con el Dr. Néstor Kirchner habiendo pagado al FMI? Las condiciones de vida eran muy superiores a las de hoy. ¿Eso es defraudación al Estado?".

"Sin embargo, quienes trajeron al FMI y endeudaron al país por US$45.000 millones, que no sabemos dónde están, no tienen ningún problema y están en Qatar mirando el Mundial", disparó CFK contra el expresidente Mauricio Macri.

"Esta actitud del Partido Judicial de Comodoro Py ha sido disciplinadora de la clase política. Esto va a tender a deteriorarse porque se conformó un verdadero Partido Judicial, que vino sustituir al Partido Militar, para condicionar y obturar las expresiones en democracia, pero fundamentalmente estigmatizar y disciplinar a los dirigentes de la República Argentina", insistió.

"La sentencia está escrita pero nunca pensé que iba a estar tan mal acusada en la fiscalía. Durante 3 años no pudieron probar nada de lo que dijeron. Se demostró que no solo los hechos son falsos sino que directamente nunca existieron", arremetió la presidente del Senado, para luego decir que "no tengo dudas que esta causa va a ser estudiada de cómo funcionaban las instituciones en este período tan nefasto en el que las instituciones se convirtieron en partidos políticos de un sector".

"Debo decir que ustedes no están solitos. La pata mediática ha sido siempre imprescindible en este tipo de manejos", comparó con el comportamiento de la prensa en la dictadura.

Luego, subió a su perfil de Twitter "Las 20 mentiras de la causa Vialidad", en otro guiño al peronismo y sus 20 verdades.

