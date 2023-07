Acerca de una posible devaluación, la especialista puntualizó que “el Gobierno no quiere hacer un salto del tipo de cambio significativo, que en parte es cierto en el contexto actual con expectativas de inflación muy altas y desconfianza con el gobierno actual. El salto discreto parece difícil en este contexto porque las consecuencias en términos de inflación e incertidumbre pueden ser muy negativas. Incluso si ganara las elecciones Sergio Massa algo tendría que hacer, esa es la expectativa de mercado".

Sin embargo, la economista opinó que “el gobierno está atrasado en el tipo de cambio alrededor del 30% desde los primeros años de su gestión”, pero recordó que “el salto discreto es difícil en este contexto. El kirchnerismo nunca hizo un salto cambiario, excepto en 2014. Pero ahora las consecuencias pueden ser muy negativas”.

Suba del blue

En relación a las tensiones cambiarias en el marco de las PASO, Castiglioni anticipó: “el Gobierno está poniendo toda la carne al asador para que no suban los dólares financieros y eso impacte en la inflación. El BCRA está buscando todos los mecanismos para absorber pesos, está en una situación complicada y está apelando a la ayuda de China a través de la ampliación del Swap. Hasta agosto el Gobierno está tratando que esto no se dispare justamente porque el salto de los tipos de cambio financieros impacta en los precios”.

Inflación de junio

Acerca de la suba de precios, que en mayo le dio un alivio al Gobierno con un descenso del 0,6% en relación al mes anterior, Castiglioni coincidió con otras consultoras en que junio también mostrará un descenso en el nivel del costo de vida: “Nos dio un +6,7%, menos que en la CABA, que no siempre es igual porque la canasta de CABA tiene un peso relativo a la del conurbano”.

"Favoreció que los alimentos y bebidas se hayan desacelerado. Eso ayudó, sobre todo por la carne y las verduras, sin embargo, junio es un mes de baja inflación en relación con otros meses", explicó.

Pero advirtió que no hay una tendencia a la baja y que habrá un rebote: “En julio ya estamos viendo una inflación arriba del 7%, vamos a ver cómo evoluciona el mes porque todavía no pasó demasiado tiempo. Fue un pequeño respiro, pero no marca un cambio de tendencia, tal vez algún acomodamiento de algunos precios y desaceleración de alimentos después de varios meses de incrementos en algunos productos”.

