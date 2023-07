Sergio Massa lo logró: Hay GPNK y foto de unidad pero...

Hay que entender al peronismo porque es una cultura política con su propia identidad que destaca por su capacidad increíble para olfatear la sangre: De pronto, más allá de sus 4 malos años -pandemia e inflación incluídos- descubre que se encuentra competitivo para los comicios 2023 cuando creyó que no competiría ni para concejales en La Matanza. Y ahora quiere ganar. Es más: está dispuesto a suspender la guerra fratricida con tal de 4 años más, no esperados, en el poder. Porque no hay peronismo sin poder. De eso se trata el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra fundamental para la matriz energética argentina, y la imagen de unidad que negoció el ministro presidenciable Sergio Massa, con cada uno de los integrantes del rompecabezas. El lema, para Massa, es 'Unidad y Gestión'. Obvio que es contradictorio con lo que sucede en el Municipio de Tigre, donde Galmarini Massa no coincide con Julio Zamora pero que lo digan los opositores. En la escena grande, el mensaje es el que ya se mencionó