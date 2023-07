La realidad es que no sólo se quedó sin candidato presidencial sino que además se quedó afuera de la estrategia electoral del oficialismo.

Sergio Massa agradeció a los empresarios y CFK los destrozó

En su idea de recuperar el perfil productivista e industrial del peronismo, el funcionario nacional comenzó agradeciendo a los diferentes actores que participaron del proyecto e hizo una especial mención sobre los empresarios, destacando a Techint, Sacde y BTU.

A su turno, la vicepresidente lanzó duras críticas contra los empresarios: "En esos foros que se reúnen, pareciera que se pelean por ver quién dice más boludeces". En esa línea, siguió: "El que trajo al FMI no fue uno de los nuestros, fue uno de los suyos".

Cristina también reconoció el trabajo de Massa, en una clara indirecta a Fernández: "Sergio, te quiero agradecer por la fuerza que le pusiste al gasoducto y por la fuerza que le venís poniendo a todo desde que sos ministros. ¿La verdad? Te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y eso siempre es bueno. Siempre es bueno entender a la función pública 24x24. ¡Todo, la libido, todo, cuando uno tiene la responsabilidad del Estado, debe estar colocada en eso!".

"Eso no quiere decir que te van a salir bien las cosas pero, si no le ponés empeño, seguro que no te van a salir", ultimó a Fernández.

En ningún momento lo mencionó ni miró a Alberto Fernández, pero cerró: "Todos tienen que saber y, cuando está en sillones calientes lo saben mejor que nadie, tomae decisiones afecta intereses, porque es imposible gobernar sin afectar intereses, sobre todo en materia económica".

