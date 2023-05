Joe Biden apretado: El techo de deuda no permite descartar el default

La enmienda establece que la deuda autorizada por ley "no será cuestionada", pero Yellen dijo que es "legalmente cuestionable" si esta estrategia es viable. De acuerdo con The Wall Street Journal, el presidente Biden había considerado invocar la enmienda como una forma de seguir pagando las cuentas del país si el Congreso no aumentaba el límite de la deuda, aunque admitió que podría haber problemas legales.