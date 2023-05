Live Blog Post

Primera publicación después del escándalo

Martín Cirio anunció que contará su lado de la historia durante un streaming, para el cual ya están disponibles las entradas. “¿Quién va a pagar por todo el dolor y la pérdida que me causaron?”.

En sus redes sociales posteo un extenso texto:

“Casi 3 años de callarme la boca. 3 años de no poder responder ataques. 3 años de soportar que digan de mi cualquier cosa. Persecuciones en la calle y en redes, una horda de trolls intentando cancelarme shows y eventos, censurado en Paraguay, país al que ya no puedo entrar por esto, trabajo perdido, mi nombre manchado para siempre, y más cosas que nunca pude contar por tener esta causa abierta tanto tiempo. Un infierno que tardó tres años en resolverse pero finalmente HOY la justicia, que me investigó de pies a cabeza (literal, con allanamiento incluido) habló: confirma que soy inocente (siempre lo fui, solo que ahora tengo un papel que lo dice). No tengo nada que ver con las mentiras que se dijeron de mí”