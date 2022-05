Inflación para arriba: Jueves negro para el gobierno

“Ahora el foco está en un sentido común sobre qué cosas funciona y qué cosas no funcionan”, agregó Guzmán. “La inflación tiene múltiples causas. Primero se ataca con un programa económico que sea consistente. Si no hay recuperación no hay estabilización posible, y por otro lado se conecten el mediano plazo con el corto plazo. Hacer cosas que tienen un foco cortoplacista que termina generando crisis es lo que buscamos evitar”, agregó el funcionario.

Qué opinan los CEOs de empresas en la Argentina

Los ejecutivos de empresas argentinas observan un comportamiento negativo de la economía nacional y esperan que la inflación alcance al 64% anual en 2022 mientras que 8 de cada 10 estima que los precios de sus productos y servicios subirán hasta diciembre.

Por otro lado señalaron que el dólar se ubicará en torno de los $194 al final de 2022, lo cual muestra incremento de $38 en relación con el trimestre anterior, según el "Índice de Confianza Empresaria" que corresponde a los primeros tres meses del año y realiza la firma Vistage Argentina.

El reporte incluyó la lectura de 385 directores ejecutivos, gerentes generales, dueños de compañías y empresarios e indicó que el índice de confianza en los negocios alcanzó una calificación de 83. Valor 11 puntos abajo contra los 94 del informe del último trimestre de 2021.

"Los datos del índice indican que hay pesimismo en la evaluación de los empresarios sobre el escenario económico, que está muy marcado por la inflación. No obstante, estiman mejoras en los volúmenes de venta y la mantención de los puestos de trabajo de sus equipos", señaló Guadalupe San Martín, CEO de la empresa que funciona en nuestro país.

El 56% de los consultados opinó que empeoró el comportamiento de la economía argentina visto un año a esta parte. Mientras que el 23% dijo que se mantuvo estable, y un 21% cree que mejoró. El 82% consideró que los precios de sus productos y servicios subirán este año.

Empresarios pesimistas

El 52% considera que la actividad económica caerá en los próximos 12 años, un 36% piensa que permanecerá sin cambios y un 12% cree que habrá una mejora.

El 66% indicó que tiene previsto incrementar su facturación, mientras que un 22% aseguró que se mantendrá igual, un 7% que se recortará y el 39% considera que bajará su rentabilidad.

Otro 39% piensa que las ganancias se mantendrán sin alteraciones y un 22% prevé que se incrementarán, de acuerdo con una encuesta cuyos resultados se conocieron en las últimas horas.

Para el cierre las contrataciones se mantendrían sin cambios para poco más de la mitad de las empresas. Pero un 51% no tiene previsto variaciones los planteles. Solo el 9% la disminuirá.

