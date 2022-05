Durísimo: Santiago Cúneo lo llamó y Baby Etchecopar lo cruzó

“Me decían, ‘vos tenés que tener la altura de tus enemigos, seguro que van a hablar y te van a criticar’. Primero me acusan de misógino, xenófobo, ahora de que recibo sobres de Larreta. Siempre tienen algo para criticar. Pero no solo no recibo sobres de Larreta, sino que no recibo sobres de nadie (...) Larreta me pidió que no le pegue porque quiere ser presidente y le dije ‘a mi no me importas vos ni nadie, yo estoy en contra de Cristina, no a favor tuyo’. Pregúntenle, no pierdan tiempo en hablar giladas”, sentenció el conductor de A24 en su editorial tras las acusaciones generadas.