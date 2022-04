Baby Etchecopar apura a Milei y Maslatón sale al ataque

Le quiero aclarar a Milei, que manda a los boludos que tiene alrededor a decir que a mi me banca Larreta (Horacio), a mi no me banca nadie hermano. A vos te bancaran, a mi no me banca nadie Le quiero aclarar a Milei, que manda a los boludos que tiene alrededor a decir que a mi me banca Larreta (Horacio), a mi no me banca nadie hermano. A vos te bancaran, a mi no me banca nadie

“Si queres tráeme pruebas, a mi nunca me pagó nadie. No mandes a difamar a la gente a que diga ‘lo banca Larreta’, ¡pero que Larreta pelotudo, en todo caso me bancara Macri, porque yo lo banco a Macri!”, continuó Etchecopar furioso, que además agregó que ‘si Macri se postula, lo vota con las dos manos’.

“Yo lo hago para sacar a Cristina (Kirchner) y a Alberto (Fernández)”, concluyó el conductor del canal del grupo América.

El periodista, se había enojado por los dichos del diputado de Libertad Avanza que lo anexaban al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por eso presentó su enojo en vivo y en directo.

image.png Baby Etchecopar, conductor estrella del canal del Grupo América.

Sin embargo, este cruce no es una novedad: en el pasado (22/03) chocó Etchecopar con Milei en el programa de noticias de Viviana Canosa, llevando a que abandone el aire el periodista en pleno pase entre su programa y el de la ex Canal 9.

El enfrentamiento entre Milei y Etchecopar comenzó en febrero de este año, cuando se cruzaron en los pasillos de América TV y tuvieron una fuerte discusión. En aquella oportunidad, el conductor le habría recriminado a Milei que no visitaba su programa, y el diputado le contestó: "Yo no voy a programas donde me amenazan". Esto generó una calentura en el conductor, y desde allí, perduran los malos tratos entre ambos.

De cara al futuro, se esperan más polémicas entre estos protagonistas que juegan con las elecciones del 2023.

