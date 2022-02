Por lo tanto, comenzarán a seleccionar muy bien los programas a los que irán de ahora en más. Por caso, Milei decidió no atenderle el teléfono al periodista Ángel Baby Etchecopar, quien al aire de Radio Rivadavia explotó y llegó a decirle "mierda" a Maslatón:

"Estoy esperando, a ver si Milei contesta, porque acaba de decirle a la producción que conmigo no quiere salir al aire y la verdad es que si me tenés miedo a mí, Milei, no podés ser más que diputado. Vos te debés al periodismo, un periodismo que te saca al aire y que te da la posibilidad del diálogo. ¿Cómo no querés salir al aire? Tampoco te creas que ganaste la lotería, sos simplemente diputado", comenzó el periodista muy cercano al ala dura del PRO que llegó a decir que volvería a votar a Mauricio Macri si se presenta en una elección futura como candidato a presidente y lo llenó de elogios en varias oportunidades.

El boludo de Maslatón es un forro operador del kirchnerismo y mandó a publicar que Luis Gasulla y yo estábamos pagados por (Horacio Rodríguez) Larreta para pegarle a Milei El boludo de Maslatón es un forro operador del kirchnerismo y mandó a publicar que Luis Gasulla y yo estábamos pagados por (Horacio Rodríguez) Larreta para pegarle a Milei

Fiel a su estilo, arremetió: "Es un mercenario que tiene departamentos en Miami y no sé si los tendrá declarados. Es un operador y un mierda que busca mierda. A Larreta lo vi una sola vez, me ofreció publicidad y ya dije al aire que se la rechacé. Nosotros no somos todos iguales, Maslatón. Yo laburo en radio, teatro y televisión para bancar mi casa. No somos gusanos alcahuetes cibernéticos del gobierno de turno o de quien te paga como una prostituta barata".

"Milei, te hacía más cojudo, hermano, porque no sé si tendrás que hablar antes con los perros para que por intermedio de ellos puedas hablar con Dios, como te aconseja tu hermana que es espiritista. No sé... Salí al aire y hablemos. No sé si se enojará Eurnekian. Pero tratá de salir porque no sos más que eso y, si te ponés de culo con el periodismo, no vas a volver a ser diputado. No sos presidente, eh, tampoco sos el elegido ni el futuro en el sillón de Rivadavia. Sos una casualidad de la mala democracia", la siguió.

image.png Carlos Maslatón vs. Baby Etchecopar.

Maslatón cruzó al comunicador: "Che, Etchecopar, me enteré que me puteaste hoy pero veo que no tenés Twitter para que te responda. Cuando quieras, igual hablamos, incluídas las miles de propiedades en Miami o de lo que gustes. Yo no soy Milei. Soy mucho peor que Milei y hablo con los peores sin drama alguno".