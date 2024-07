Increíble: La inflación subió y libertarios festejan (¿?)

Resulta evidente que hay un esfuerzo por imponer un relato que no se condice con la realidad. Y como no pueden 'celebrar' que bajó la inflación, se focalizan en un rubro puntual, que por más importancia que tenga, no es el único. La realidad es que, según el INdEC, la inflación de mayo fue 4,2% y la de junio 4,6%. Como diría Manuel Adorni: Fin.