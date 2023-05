Hidrocarburos: Federico Bernal echó a otro funcionario

Mellano tenía bajo su área la política hacia el sector de combustibles, se venía mostrando activo en su cargo, incluso dando recientemente entrevistas a medios de comunicación.

image.png Hacia fines de abril, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, despidió a Diego Roger, director de Biocombustibles, y ahora le dio salida a Aníbal Mellano, quien tenía bajo su área la política hacia el sector de combustibles.

Diego Roger, otro despedido

Hacia fines de abril, Federico Bernal, le pidió la renuncia a Diego Roger, director de Biocombustibles, con quien no tenía una buena relación, como con su jefa directa, la secretaria Flavia Royón.

Diego Roger dejó así de ser el director de Biocombustibles de la Secretaría de Energía, que se encarga de la política de biodiesel y bioetanol en el país.

El cargo depende de la Subsecretaría de Hidrocarburos, conducida por Federico Bernal, con quien Roger venía chocando desde hace tiempo. Por ello, Bernal definió no renovarle su contrato en la dirección de Biocombustibles, que vencía a los pocos días.

Roger había asumido en febrero de 2021 y era el único director que todavía permanecía de la gestión anterior, cuando el área de Hidrocarburos dependía de Maggie Videla Oporto y la cartera energética estaba a cargo de Darío Martínez

roger.jpg Roger era el único director que permanecía de la gestión anterior, cuando la cartera energética estaba a cargo del neuquino Darío Martínez.

Roger atravesó como funcionario el proceso de debate en el Congreso sobre la nueva Ley 27.640 de Biocombustibles, que establece un régimen de fomento hasta 2030 para la industria del bioetanol y biodiesel y la reglamentación de la norma ordenada un año y medio después por el Poder Ejecutivo.

Para entender su partida, desde el Ministerio de Economía indicaron que no hubo un tema puntual que desencadene la no continuidad de Roger en Biocombustibles, pero afirmaron que este año el subsecretario de Hidrocarburo fue dejándolo afuera de las decisiones por no ser un funcionario de su confianza. Además, dijeron que en la Subsecretaría de Hidrocarburos "se respira un aire tenso".

Además, Roger tenía un vínculo directo con la secretaria de Energía, Flavia Royón, algo que no era del agrado del subsecretario

La situación de Federico Bernal

Federico Bernal tuvo una relación estrecha con el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, que le abrió las puertas del kirchnerismo, y luego generó una relación de confianza con la vicepresidenta Cristina Kirchner. En los últimos tiempos, sin embargo, se resquebrajó su vínculo con el Instituto Patria y desde La Cámpora le soltaron la mano.

Ya en la gestión de Alberto Fernández fue interventor del Enargas y en agosto del año pasado llegó a ser una opción fuerte para reemplazar a Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía, que finalmente quedó en manos de Royón, funcionaria de confianza de Sergio Massa.

Como parte de esa reestructuración, Federico Bernal quedó a cargo del área de Hidrocarburos

En tanto, el área de Biocombustibles depende formalmente de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización que dirigía Aníbal Mellano, que llegó al área en septiembre del año pasado y que fue echado 21 días después de la salida de Roger

