San Juan: Los números de Uñac para no suspender la elección

"Corresponde que este tribunal realice un puntual e íntegro tratamiento del fallo en cuestión, que no deja por su claridad margen interpretativo distinto al que se hace", agregaron.

Y concluyeron que "la decisión de la Corte obliga a este tribunal a tomar medidas operativas que permitan el desarrollo del acto comicial en las cuatro categorías restantes".

Corte de boleta

Sin tiempo material para modificar las boletas, la jueza García Nieto explicó que se votará con las papeletas que tienen adosadas a los candidatos a gobernador y vice pero "los votos oficializados son todos válidos” aunque tengan esas categorías y aclaró que "el escrutinio se va a llevar adelante tal como estaba previsto y solamente no se contarán los votos en la categoría de gobernador y vice".

En esa línea, remarcó que "no será necesario que las agrupaciones o los votantes corten la boleta" y que " si un ciudadano echa en la urna el voto incluyendo esa categoría, eso no lo volverá nulo y simplemente no se contarán los votos de gobernador y vice".

El dato es importante porque significa que se mantiene el ‘efecto arrastre’ de la figura de los candidatos a gobernadores, que suelen ser los más conocidos entre todas las categorías.

La decisión de Uñac

Sergio Uñac tiene buenas razones para no haber suspendido los comicios sanjuaninos como hizo Tucumán: en los últimos días aumentó el ritmo de su campaña con mucha presencia territorial y terminó sacando una ventaja considerable a sus rivales de la oposición en las encuestas. Está seguro que eso se reflejará en los resultados electorales de este domingo, aún sin competir.

San Juan Mayo.pdf Uno de los últimos sondeos realizados en San Juan

La creencia de Uñac se apoya en dos sondeos a los que tuvo acceso Urgente24. Uno de ellos le otorga un 33,2% de intención de voto contra el 18,1% de José Luis Gioja, lo que en la sumatoria hace un 51,3%, a casi 20 puntos de la alianza Unidos Por San Juan que cosecha el 36,5% con sus 4 opciones electorales.

Esa encuesta se terminó de hacer el lunes pasado y fue de las últimas confeccionadas antes de los comicios de este domingo, ya con el impacto medido de las recorridas de Uñac por la provincia para darle el último empujón a su candidatura.

El otro sondeo, correspondiente a la consultora IOPPS, le otorgó al actual gobernador un 32,3% de intención de voto (1 punto menos que la anterior), superando a Gioja que mide un 20,2% y dejando a la sumatoria de las candidaturas opositoras con un 37,1%.

En ambos escenarios planteados por las encuestadoras Uñac no tiene de qué preocuparse ya que supera ampliamente a Gioja y luego le saca una diferencia hoy indescontable a la versión sanjuanina de Juntos por el Cambio.

SIPAD

Cabe recordar que en San se votará con el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), muy similar al sistema de la Ley de Lemas, por el cual un ‘lema’ puede tener varios candidatos que representan un "sublema". Es el caso de Uñac y Gioja y de la oposición que tiene 4 candidatos.

Diagnostico cuantitativo San Juan. Mayo 2023.pdf Otro sondeo realizado en San Juan a 6 días de la elección.

Así, el ganador es el candidato más votado del lema más elegido.

En los hechos, se presentan candidaturas de los sublemas agrupados en torno a un lema. Los electores escogen la lista de candidatos (sublema) de su preferencia. En el conteo de votos se suman todas las preferencias de los sublemas al lema en torno al cual están agrupados.

