"La Corte lo ha hecho y siempre sobre una base muy restrictiva, con la cual estoy de acuerdo. Puede suspender un comicio o, lo que es más sano, resolver el fondo de la cuestión. Ahora, el problema político de esto es que a la Corte le sobró tiempo para la tramitación de estos expedientes. Los podría haber resuelto hace un mes o mes y medio atrás para no generar el impacto político disvalioso y negativo para el sistema democrático al suspender parcialmente comicios provinciales a 5 días de su realización con candidaturas oficializadas, propuestas realizadas, con una sociedad que ya resolvió o estará resolviendo su voto, sin siquiera haber fallado sobre el fondo de la cuestión. Indudablemente, se beneficia a las oposiciones que impugnaron las candidaturas en ambas provincias", disparó en diálogo con la periodista Romina Manguel. En este marco, advirtió:

Rápidamente, reforzó:

Yo estoy a favor de interpretaciones restrictivísimas de estas normas y, si tuviera la oportunidad de revisar esto, inhabilitaría las candidaturas también porque me parece que han habido excesos en ambos casos que burlan la idea de la norma local de prohibir las reelecciones indefinidas, pero todo eso en tiempos oportunos Yo estoy a favor de interpretaciones restrictivísimas de estas normas y, si tuviera la oportunidad de revisar esto, inhabilitaría las candidaturas también porque me parece que han habido excesos en ambos casos que burlan la idea de la norma local de prohibir las reelecciones indefinidas, pero todo eso en tiempos oportunos

"Esto genera un daño al sistema democrático en tiempos en los que tenemos que cuidarla mucho a la democracia porque han aparecido alternativas antisistemas que se alimentan de estas cuestiones para horadar al sistema democrático", lamentó.

Tucumán suspende por completo las elecciones

En un momento de la tarde de este martes 9 de mayo, se planteó la idea de que en Tucumán se podrían llevar adelante las elecciones para el resto de las categorías, entendiendo que la CSJN intervenía sobre gobernador y vicegobernador.

Sin embargo, "toda elección deberá realizarse en un solo día, sin que las autoridades puedan suspenderla en ningún momento", establece el artículo 13 de la Constitución de Tucumán.

Minutos posteriores al fallo, desde la Casa de Gobierno local habían dejado trascender que llevar a cabo una elección sólo para intendentes, legisladores, concejales y comisionados rurales sería de imposible cumplimiento, por lo que, según los medios locales, los funcionarios adelantaron que la suspensión será general y que las elecciones, hasta tanto se resuelva si Juan Manzur puede ser o no candidato a vicegobernador, no se realizarán.

